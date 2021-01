Kullgrillet kvalitet

Jonsvollsgatens lille perle har utvidet fra take away til tilbakelent spisested. Det gjør Baban Grill til et meget godt hverdagsalternativ for en fristende og rimelig matbit.

Baban er et prakteksempel på at kebabretter av kvalitet er ypperlig som restaurantmat, skriver BTs anmelder. ODD MEHUS