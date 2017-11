Les Einar Engelstads hyllest av Savage Rose og vokalist Anisette Koppel.

Det er 48 og et halvt år siden jeg så det danske bandet Savage Rose for første gang. Lørdag kveld var de tilbake nok en gang. Merkelig nok var konserten i Røkeriet på USF nesten like magisk som for et halvt århundre siden. Og da snakker vi ikke bare om nostalgisk mimring.

Selv om kvelden også inneholdt en solid tur «down memory lane».

Våren 1969 holdt danske Savage Rose den første virkelige storkonserten i Bergen. (Ja, jeg vet at Kinks spilte i Landåshallen i 1966, men det er forskjell på en gymnastikksal og en ishall.) Danskene var på den tiden sannsynligvis den største skandinaviske suksessen på den internasjonale musikkfronten. Det amerikanske magasinet Rolling Stone hyllet dem. Ikke minst vokalist Anisette som ble beskrevet som en krysning mellom Janis Joplin og en støvsuger. USA-karrieren fikk imidlertid en brå slutt da bandet nektet å etterkomme plateselskapets ønsker om å spille for soldatene i Vietnam og bli avfotografert med den amerikanske presidenten.

Woodstockfestivalen var fremdeles under planlegging. Oddvar Norli var statsminister og Buck Owens, Tom Jones og Gluntan dominerte VG-lista.

Jeg husker fremdeles godt konserten. Ikke minst den lille jenta med den store stemmen – Anisette. Dette var noe annet enn Wenche Myhre og Kirsti Sparboe. Lyden var kanskje ikke all verden sammenlignet med i dag, men vi var da heller ikke så godt vant. Storskjermer? NRK sendte fremdeles fjernsyn bare i svart- hvitt.

To andre konserter i Bergenshallen så vi også denne våren. Berømte storheter fra jazzens verden. Som ekte kvasihippier brydde vi oss strengt tatt ikke så mye om gamlisjazz fra 50-tallet. Men konserter var ikke akkurat dusinvare, så selvfølgelig kjøpte vi billetter.

Den ene artisten var Duke Ellington. Den andre var en steingammel jazzdame ved navn Ella Fitzgerald. Vi måtte jo få henne med oss før hun havnet i penalet. Mange år etterpå sjekket jeg opp hvor gammel hun var den gang. 52 år. Ikke eldre enn at hun så vidt ville fått spillejobb på Koengen.

Av en eller annen grunn gikk jeg glipp av Savage Rose da de var tilbake et par år senere på Møhlenpris Idrettsplass. Sannsynligvis befant jeg meg på haiketur i Europa som var vanlig praksis for lett utflippede folk på den tiden.

Neste møte med bandet var på slutten av 70-tallet i Konsertpaleet. I likhet med mange av oss hadde også Savage Rose droppet flowerpower til fordel for den folkelige kampen mot imperialisme og borgerskapet. Tekstene var på dansk, bare Anisette og Thomas Koppel var igjen fra det opprinnelige bandet og besetningen var elgitar, trommer og trekkspill. Småsært, men på ingen måte ueffent.

Fem år senere var bandet tilbake under Hulens 15-årsubileum i 1983. (Rockeklubben under Nygårdshøyden har forresten 50-årsjubileum til neste år.) Enda mer nedpå, og Anisette klarte til og med å overbevise publikum om å sette seg ned på gulvet under konserten. Ingen liten prestasjon med tanke på at dette var mange år før røykeloven ble innført og askebeger var noe en bare brukte dersom det ikke var gulv i rommet.

Det skulle gå mange år til neste gang, men i 2008 spilte Savage Rose i Logen under Bergenfest. Jeg gikk glipp av konserten, men intervjuet Anisette på telefon noen dager før festivalen. Litt skuffende, men kanskje ikke så uventet, husket hun ikke – i motsetning til meg selv - at hun hadde vært i Bergen og Bergenshallen 40 år tidligere.

Savage Rose var tilbake to år senere i 2010 på Ricks. Solid og stødig, og karakteren ble en udiskutabel femmer.

Minst like bra var konserten på USF. Vokalist Anisette, som er den eneste som er tilbake fra 60-tallets psykedeliahelter, har riktignok for lengst fylt 69 år. Hun kunne faktisk vært bestemor til enkelte av musikerne i dagens band.

Men gammel? På ingen måte. Hun er fremdeles fire år eldre enn meg selv – som hun var i Bergenshallen i 1969.

Publikum derimot. Kan knapt nok huske å ha sett en stort eldre sal siden sist jeg så Rune Larsen og Tor Endresen spille pensjonistrock i Grieghallen for et par år siden. Men gamle Savage Rose-fans ser atskillig mer rølpete ut. Grått hår og grått skjegg.

De fleste vokalister i heavyband ville vært skikkelig misunnelige på stemmeprakten til Anisette. Mens tungrockens sangere pleier å slite med en gang de har passert 50, låter hun fremdeles som en tåkelur selv i en alder der de fleste har pensjonert seg.

For en utstråling. For en kontakt med publikum. Bare det å få en full sal med feststemte pensjonister til å være musestille under de helt rolige partiene er ingen liten prestasjon. Heller ikke dagligdags kan jeg forsikre om.

Anisette står fremdeles for de gode, gamle verdiene fra 60 og 70-tallet. En blanding av hippiefilosofi og politisk aktivisme. Tror ikke flyktningepolitikken til Sylvi Listhaug ville falt i god jord der i gården.

Bergenshallen er snart 50 år og moden for rivning. Savage Rose derimot står derimot fjellstøtt – på alle måter.