Alt lydinnholdet fra BT er samlet i en helt ny app.

Har du fått med deg podkastene til Bergens Tidende? Eller kan det være vanskelig å finne frem til vårt lydtilbud?

Det har vi gjort noe med. Vi har samlet alt lydinnhold ett sted – i appen BT Lytt. Denne kan du enkelt laste ned fra AppStore og Google Play. Appen er tilgjengelig for alle, men du som abonnent har tilgang til eksklusivt innhold.

Nedenfor kan du lese mer om innholdet i appen.

Slik kommer du i gang med BT Lytt

Alle som har en Iphone eller Android-telefon kan ta i bruk Bergens Tidendes nye app for lydinnhold:

Gå til Appstore eller Google Play på mobiltelefonen din.

Søk etter “BT Lytt” og last ned appen.

Åpne appen og logg inn med din Schibsted-bruker, og du er klar til å lytte.

Her er noe av det du finner i BT Lytt-appen:

Bergens Tidende har flere ukentlige podkaster og hver uke får du servert rykende ferske episoder i BT Lytt-appen. I tillegg til podkastene kan du også lytte til artikkelserier, portrettserier, dokumentarer og annet lydinnhold.

I appen finner du blant annet dette:

BT20

Ukentlig nyhetspodkast som oppdaterer deg på én av de viktigste sakene for deg som bor på Vestlandet.

Bjørn Erik Larsen

Ballspark

Podkasten for deg som er interessert i fotball, og spesielt Brann. I studio finner vi Erik Huseklepp, Eduardo “Doddo” Andersen, Anders Pamer og Mads Bøyum.

Bjørn Erik Larsen

Det vi lever av

Ukentlig podkast som dekker viktige tema innenfor bransjene olje og gass, fornybar energi, maritime bransjer og havbruk. Programleder Sigrid Haaland, journalist i sysla.no, snakker med sitt faste gjestepanel.

Adrian B. Søgnen

Republikken

Kulturpodkast hvor du blir kjent med kulturprofiler fra Bergen, som snakker om det som rører seg i byen vår. Programledere er Kjetil Ullebø og Guro Holm Bergesen, journalister i BT.

Bjørn Erik Larsen

Fem fot under

Artikkel i fire deler om en ung, tysk kvinne som ble reddet ut av et snøskred ved Haugastøl, etter å ha ligget under snøen i fire timer. Kun for BTs abonnenter.

Dei 15 mest vestlandske vestlendingane

Po​r​trettserie i 15 deler. En jury har kåret de 15 mest typiske vestlendingene gjennom de siste 150 år for Bergens Tidende. Kun for BTs abonnenter.