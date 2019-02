Dra på thrash punk-konsert, opplev 80-tallsslummen i Brasil eller få trimmet lattermusklene.

KONSERT: Rockeraseri

Marius Eriksen / pressefoto

Hva: Drittmaskin.

Hvor: Det Akademiske Kvarter.

Når: Fredag 8. februar

Hvorfor: Sinne, brukt riktig, kan være fantastisk kreativt forløsende. Hør bare på Drittmaskin, thrashpønkerne fra Bergen som nylig ga ut sitt første album, «Sosial prolaps». Energinivået er skyhøyt, stemningen er amper og aggresjonen umiskjennelig. Vokalistens sjangerkorrekte halskatarr gjør det riktignok vanskelig å få med seg alt som synges, men låttitlene levner ingen tvil om at dette er ektefølt (og forbausende konkret) harme.

Hvor ofte finner man sanger med navn som «Fuck Reform 94», «Hold kjeft når du snakker til meg» og, ikke minst, «Kutt i eigedomsskatt = Kutt i støttekontaktordningen»? Det må i så fall være hos oppvarmingsbandet Leiving, som nylig skrek ut med singelen «Sjelelig hypotermi».

Erik Fossen

FILM: Brasils aller verste bakside

Cinemateket USF

Hva: «Pixote – den svakestes lov»

Hvor: Cinemateket USF

Når: Torsdag 7. februar kl. 20.15 og søndag 10. februar kl. 19.15

Hvorfor: Her er filmen som traff alle Latin-Amerika-romantikere og backpackere stygt i fleisen på begynnelsen av 1980-tallet. «Pixote» er en vill, utemmet, mørk og tragisk film om Brasils store skam, gatebarna – med gatebarn i hovedrollene. Hector Babencos mesterverk fra 1980 gjør dypt inntrykk fremdeles.

«Pixote» er spilt av tiåringen Fernando Ramos da Silva, som selv kom rett fra slummen i São Paulo. Historien om hvordan han og hans kompiser ble misbrukt av korrupt politi og mafia rystet det daværende militærdiktaturet til roten. Slik ble også filmen en av de viktigste politiske protestene fra Brasil dette tiåret.

Med Fernando Ramos da Silva selv gikk det dessverre ille. Han ble skutt og drept av politiet ni år etter filmen ble spilt inn.

Frode Bjerkestrand

KUNST: Silke og skjønnhetstyranniet

Hans Martin Osnes Aamboe

Hva: «Peaches and cream», Kunstutstilling

Hvor: KRAFT

Når: 1. februar-14. april

Hvorfor: I «Galleriet» vises en utstilling av Sarah Vajira Lindström, som utforsker hvordan hudfarger håndteres i mote- og skjønnhetsindustrien.

Pigmentene som er brukt til å farge de ulike stoffene i utstillingen er knyttet til maten som kunstneren selv spiser, som sies å skal gjøre «underverk for huden», en formulering mange av oss utvilsomt har skult på mens vi valgte pizzaen over salaten. Utstillingen ønsker også å sette søkelys på ekskluderingen av mørk hud, noe man ser i skjønnhetsbransjen.

Sigrid Gausen

KONSERT: Hedvig Mollestad Trio

Julia Marie Nagelstad/pressebilde

Hva: Hedvig Mollestad Trio.

Hvor: Hulen.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: Gitarist Hedvig Mollestad skal i år lage bestillingsverket til Vossa Jazz – et av de mer prestisjetunge oppdragene du kan få i Jazz-Norge. Bestillingsverket kommer også til å bli fremført under Nattjazz i Bergen tre måneder seinere. Men allerede torsdag kan du oppleve henne på scenen i Bergen, når Hedvig Mollestad Trio gjester Bergen Jazzforum – for anledningen på Hulen.

Da musikkbladet Classic Rock skulle beskrive musikken til Mollestad og prøve å plassere den i en sjanger, kom de opp med et nytt begrep: Jazz Sabbath. Bandet henter tross alt inspirasjon fra alt fra Black Sabbath til John Coltrane, og veksler mellom tunge riff og mer finstemte og virtuose partier.

Hulen-vennlig jazz kunne kanskje vært en annen betegnelse.

Kjetil K. Ullebø

STAND UP: Få deg en god latter på Ricks

Karlsen Anette

Hva: Klubbkveld og «Idiot» av Christer Torjussen

Når: 7., 8. og 9. februar

Hvorfor: Rick’s gir deg gode muligheter til å le de neste dagene. Som vanlig er det klubbkveld torsdag og fredag, og denne ukens headliner er Martin Beyer-Olsen, som du kanskje kjenner fra diverse humorprogrammer på NRK.

Lørdag er det duket for et soloshow av komiker Christer Torjussen. For to år siden hadde han forestillingen «Drittpappa», og nå er han tilbake med oppfølgeren «Idiot». Forestillingen tar for seg hvordan man ikke takler skilsmisse, kjærlighetssorg, sjalusi, dating, midtlivskrise, dårlige avgjørelser og rollen som alenepappa.

Marita Ramsvik