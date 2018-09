For fjerde gang arrangeres Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse i Bergen. Se pianotalentene her!

– Ambisjonen har vært å lage en stor, internasjonal konkurranse helt på toppnivå. Det har vi greid, sier konkurransens direktør, Sigurd Sverdrup Sandmo.

Konkurransen arrangeres av KODE Kunstmuseer og komponisthjem, og finner sted i Edvard Griegs hjem på Troldhaugen for fjerde gang.

30 pianister fra 18 land, i alderen 17–33 år, står klare til å legge fingrene på tangentene i konkurransen som starter lørdag.

– Vi har fått mye internasjonal oppmerksomhet, og er nå blant de største i Europa, sier Sandmo, som også er direktør for Kode komponisthjem.

– Et karriereløft

De første rundene vil foregå på Troldhaugen fra 1. til 5. september. Deretter vil tre finalister komme videre til finalen i Grieghallen den 9. september.

Finalistene vil da få spille sammen med Bergen Filharmoniske Orkester og dirigent Edward Gardner.

– For vinneren kan en seier i konkurransen bety et karriereløft som internasjonal konsertpianist, sier Sandmo.

Vinneren vil nemlig få konsertoppdrag i inn- og utland, i tillegg til en pengepremie på over 30.000 euro.

Stor lokal sponsor gir løft

Det er fjerde gang at konkurransen blir arrangert i Bergen, etter tidligere å ha blitt avholdt 12 ganger i Oslo.

– I Oslo var dette en ganske liten konkurranse. Flyttingen til Bergen gjorde at vi fikk på plass en stor privat sponsor, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Den private finansieringen har gjort det mulig å vokse til der vi nå er. Vi samarbeider med Bergen Filharmoniske Orkester, slik at vi kan arrangere en finale med et orkester i verdensklasse, og vi har en fantastisk organisasjon med 60–70 frivillige som står på døgnet rundt, sier Sandmo.

Eneste norske deltaker er Lars Fredrik Nystad (27) fra Oslo.

BT Kultur lanserer nytt nyhetsbrev! Meld deg på her.