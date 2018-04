Bergens Tidende har avdekket at en litteraturanmelder i avisen har skrevet av andres tekster i 27 ulike tilfeller.

I oktober i fjor varslet Bergens Tidende om at en av avisens litteraturanmeldere hadde kopiert passasjer fra andre anmeldere, og brukt dem i egne tekster. De fem tilfellene vi da var kjent med, var alle fra 2017. Samtidig varslet vi gjennomgang av artikkelhistorien til anmelderen, Silje Stavrum Norevik.

For å kartlegge omfanget, har vi samarbeidet med det svenske selskapet Urkund. De har spesialisert seg på å avdekke plagiat, primært innen akademia. Vi har også samarbeidet med mediearkivet Retriever. Resultatet av Urkunds søk ble gjennomgått og vurdert av tre redaksjonelle ledere i Bergens Tidende. Arbeidet ble ledet av nyhetsredaktør Jan Stian Vold.

Silje Stavrum Norevik har vært tilknyttet Bergens Tidende siden 2005. Totalt har anmelderen skrevet 843 artikler i BT.

Den første tilfellet av avskrift fra andre, skriver seg fra 2013. I perioden 2013–2017 har vi til sammen funnet 27 tilfeller hvor vår vurdering er at anmelderen har kopiert andres tekster.

Bergens Tidende ser alvorlig på det som er avdekket. Avskrift uten kildehenvisning er en krenkelse av andres åndsverk, og i tillegg et brudd med presseetikken og BTs egne etiske regelverk.

Det er pressens plikt og oppgave å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet. Da er det helt nødvendig at pressen også er åpen og ærlig om egne feil. BT legger derfor frem funnene fra våre undersøkelser i sin helhet.

Arbeidet med å komme til bunns i saken har vært omfattende og tidkrevende. Vi ville gjøre jobben grundig, og arbeidet har derfor tatt mange måneder. Om noen likevel skulle oppdage tilfeller som ikke står på listen, ber jeg dem ta kontakt.

Artiklene som inneholder passasjer fra andre, vil bli merket for leserne. De vil ikke bli slettet, som tidligere varslet. Også våre presseetiske overtramp er en del av historien.

Når alt kommer til alt, vil forholdet mellom avisen og anmelderen basere seg på tillit. Bergens Tidende har gått gjennom egne rutiner som en følge av denne saken. Vi er svært lei oss for at vi ikke oppdaget avskriften på et tidligere tidspunkt.

Anmelderen og BT har vært i dialog om funnene fra våre undersøkelser. Hun er forelagt listen over artikler som inneholder passasjer fra andres tekster. Anmelderen har ikke hatt innsigelser til funnene.

På vegne av Bergens Tidende beklager jeg overfor skribentene som er blitt kopiert. Og jeg beklager overfor leserne.