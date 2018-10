La deg skremme, la deg more – eller la deg forundre over rockerne Hjerteslag i elektronisk utgave.

FESTIVAL: Gå på spennende endagsfestival

EIRIK BREKKE

Hva: Girl Interrupted Magazine lanseringsfest.

Hvor: Landmark, Victoria, Kvarteret og Folk og Røvere.

Når: Fredag 5. oktober.

Hvorfor: Fredag lanserer Steven og Godfrey Manoharan det nye magasinet Girl Interrupted. Brødrene står blant annet bak artistnavnet Ganezha, og når de nå lanserer et nytt magasin, slår de virkelig på stortrommen.

I forbindelse med lanseringen arrangerer de fredag en endagsfestival på fire scener rundt om i byen, med en rekke små og stor navn fra Musikk-Bergen.

Det kanskje mest eksklusive som skal skje, er at bandet Hjerteslag skal fremføre et elektronisk bestillingsverk. Rapperen Jonas V skal på sin side fremføre platen «21 gram», som han ga ut i 2011, og som nå regnes som bergensk rap-klassiker. I tillegg kan man få med seg alt fra saksofonist Kjetil Møster og plateaktuelle Obijan til rappere som Angelo Reira og 612.

Kjetil K. Ullebø

KINOKAFÉ: En ond date

Odd Mehus (arkiv)

Hva: Trikkesløyfen Filmklubb.

Hvor: Cafe Ambrosia, Inndalsvegen 125.

Når: Torsdag 4. oktober kl. 19.30.

Hvorfor: Den gamle trikkekiosken på Wergeland i Bergen er et smykke. Lenge sto den falleferdig og alene, helt til noen ildsjeler satte i stand Café Ambrosia.

Fra i høst har Trikkesløyfen Filmklubb arrangert kinokafé med filmer fra legendariske Stanley Kubrick her. Valget av regissøren skyldtes rett og slett en dato. Kubrick har samme fødselsdag som Café Ambrosia.

Denne torsdagen er det horror-klassikeren Ondskapens Hotell fra 1980 som vises.

Grøss. Når jeg tenker på hovedrolleinnehaver Jack Nicholson, er det vanskelig ikke å se for seg noe annet enn det skremmende trynet som flekker tenner. I filmen spiller han forfatterspiren Jack Torrance, som tar med seg familien til høyfjellshotellet The Overlook Hotel for å være vaktmester en vinter.

Så skjer det saker og ting, kan du si.

Filmen er basert på horrornovellen «The Shining» fra Stephen King, og regnes som en av tidenes beste innen sin sjanger.

Kos med kafé, og skrekk og gru på Wergeland, altså. Tør du?

Guro Valland

SAMTALE OG KONSERT: Tønes i bokform

Gitte Johannessen, NTB Scanpix

Hva: Frank "Tønes" Tønnesen snakker, leser og spiller

Hvor: Cornerteateret

Når: Torsdag 4. oktober kl. 20.

Hvorfor: Under navnet Tønes har sokndølen Frank Tønnesen (46) levert underfundig visepop i to tiår. Få andre har utlevert det norske bygdelivets nyanser og formidlet små sosiale strabaser med samme sting som ham. Hør bare på titler som «Då Runar fekk skabb», «Ti kniss i drid» og «Eg går og legge meg». Nå bokdebuterer han med «Vi kan ikke ta med oss alt dette hjem», en kollektivroman som visstnok skal by på utbroderinger av samme tematikk.

På Cornerteateret får man møte Tønnesen i samtale med Marit Eikemo, heller ikke hun ukjent med å beskrive livets pinligheter. Brit Aksnes, som snart gir ut boken «Mannemenneske», fungerer som medkommentator, mens Tønnesen også skal lese fra boken og spille egne sanger.

Erik Fossen

SHOW: Damer som vil provosere

Marit Hommedal, NTB Scanpix

Hva: «Tusvik & Tønne på oppdagelsesreise»

Hvor: Ole Bull Scene

Når: Torsdag – lørdag kl. 19.

Hvorfor: Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne har skapt enorm begeistring med sine frittalende og uforutsigbare show, der ingenting virker å være tabu – enten man snakker om private relasjoner, kjønn i videste forstand og det som ellers faller inn.

Nå er de klar for en periode i Bergen med showet som solgte 20.000 billetter i Oslo.

Komikerduoen står også bak en av landets desidert mest populære podkaster – og gjennom den har de nærmest skapt sitt eget stammespråk som ofte har skap elleville tilstander blant publikum, også i Bergen.

Det er bare å stålsette seg.

Frank Johnsen

SAMTALE: USAs voksende rasisme

Joshua Roberts, Reuters

Hva: Forstå USA – rasisme. Samtale med forfatter Vegard Tenold Aase.

Hvor: Litteraturhuset i Bergen

Når: Lørdag 6. oktober, kl. 16–17.

Hvorfor: Med president Donald Trump har den aggressive og voldelige rasismen fått en større plass i amerikansk offentlighet. Spesielt etter opptøyene i Charlottesville, Virginia sommeren 2017. Kan hvit makt-bevegelsen bli en maktfaktor i amerikansk politikk?

Forfatter og fyllingsdøl Vegard Tenold Aase har skrevet boken «Everything You Love Will Burn», etter å ha tilbrakt flere år som observatør av hvite nasjonalister i USA. Det har blitt en svært relevant og aktuell fortelling om amerikansk rasisme.

Den er blitt synligere de siste årene, og er fremdeles både en gåte og en provokasjon for alle som tror på USA som et sivilisert samfunn. At presidenten selv flørter med representanter for bevegelsen, gjør ikke situasjonen bedre.

Aase kjenner miljøet og holdningene bedre enn de fleste. Han bør kunne forklare både opphavet og nyoppstandelsen til den amerikanske rasehetsen.

Frode Bjerkestrand