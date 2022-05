DNS setter opp musikal om terrorangrepet på USA i 2001

Musikalsuksessen «Come from away» settes for første gang opp i Norge, i november på DNS.

Folk flykter fra et av de kollapsende tvillingtårnene 11. september 2001.

Musikalen er basert på en utrolig, men sann historie som utspiller seg i uken etter 11. september 2001, hvor fly ble omdirigert på grunn av angrepene på World Trade Center.

I løpet av noen få timer ble byens befolkning i Gander på Newfoundland, Canada, nesten fordoblet med mennesker fra forskjellige deler av verden når 38 fly blir tvangslandet der.

– Vi er glade for å ønske musikalregissør Markus Virta velkommen tilbake for å arbeide med «Come from away», etter vårens suksess med «Assassins», sier teatersjef Stefan Larsson i en pressemelding.

Bestialsk drap

Høstprogrammet på DNS er nå klart.

En annen satsing er Per Olov Enquists moderne klassiker «Den 25. timen». Regissør er Petter Næss, som i vinter har vært aktuell med TV-serien «Lykkeland» på NRK.

Petter Næss skal sette opp «Den 25. timen» på DNS i høst.

I «Den 25. timen» møter vi en ung gutt som har falt ut av fellesskapet, og to kvinner som forsøker å forstå hvorfor.

Det blir også mer brutalitet på DNS i høst. «Kjærlighetens Antarktis», som er basert på Sara Stridsbergs roman med samme tittel, bygger på det bestialske drapet på en ung prostituert i Stockholm.

Her er det offeret som kommer til ordet og får fortelle sin historie.

Det blir urpremiere i Teaterkjelleren 10. november.

– En skattkiste

Det blir også teater for hele familien når «Det blåser på månen» settes opp på DNS til høsten. Teatret kaller dette «en skattkiste full av fantasifulle karakterer, discofester, rampestreker og scenemagi».

– «Det blåser på månen» er en eventyrlig teateropplevelse med farger og former som skal utfolde seg på Store Scene gjennom hele høsten, sier teatersjef Stefan Larsson.

Forestillingen er basert på den britiske barneboken «Det blåser på månen» av Eric Linklater, i ny dramatisering av Kristofer Grønskag.

