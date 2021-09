Kjente bergensmusikere kastes ut. Kommunen liker ikke at de bruker skjøteledninger.

I 15 år har det kommunale bygget blitt brukt til studioer og øvingsrom. Nå er leiekontrakten sagt opp.

Tarjei Strøm (fra v.), Frank Hammersland, David Aasheim, Andreas Lydhammer, Ronny Olsen, Pål Folkedal, Petter Folkedal, Tommy Haltbakk, Marie Kristin Dale og Torbjørn Brandal er blant dem som blir kastet ut av øvingslokalene i Jekteviken 5.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Vi skjønner ingenting. Ingen har noensinne klaget på at den musikalske virksomheten skaper sjenanse. Vi har også betalt leien fast hver måned, sier Pål Folkedal – en av dem som har leiekontrakt i Jekteviken 5.

Bare hos ham har band og artister som Sgt. Petter, Professor Pez, I do You do Karate, The Thank Yous, Hjerteslag, Pompel and the Pilts, Evig din for alltid og Vestindien hatt øvingslokale eller studiovirksomhet.

– Utstrakt bruk av skjøteledninger

Andre leietakere, som Tommy Haltbakk og Ronny Olsen, har fått likelydende brev. Alle må være ute av lokalene i løpet av oktober.

– Fra studioet som Tommy og jeg sitter i, har vi laget musikk til hele Kultur-Norge. Derfor er det skuffende at dette er takken fra Bergen kommune. Vil de at vi skal flytte til Oslo hele gjengen?, spør den profilerte trommeslageren og programlederen Tarjei Strøm.

– Jekteviken er en musikkinstitusjon i Bergen, mener musikerne. Det er fire studioer i hele andre etasje.

Det er Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune som administrerer utleie av bygget.

Les også Frå fotballfest og konsert til lager for kostemaskiner. – Vi driv ikkje med kultur.

I brev datert 25. august, underskrevet av Leder i Eiendomsavdelingen, Karl Erik Bernt, skriver de følgende om begrunnelsen for oppsigelsen:

«Bergen kommune skal foreta en oppjustering av lokalene. Den branntekniske gjennomgangen av bygget konkluderte med at utleie til musikere med utstrakt bruk av blant annet skjøteledninger, ikke er i henhold til branntekniske krav».

Kommunen mener at dette ikke er forenlig med utleie til musikkrom i lokalene etter oppjusteringen.

– En musikkinstitusjon

Folkedal mener dette må være en feilkobling. I en e-post de fikk fra byggforvalter Morten Bjordal i byggteknisk avdeling i mai, er meldingen en helt annen:

«Vi tenker ikke å endre på vegger eller rominndeling, men gjøre lokale brannsikre og trygge for dere å være i ... El-anlegget vil bli oppgradert med nok kurser til alle rom ...».

Ronny Olsen, Tarjei Strøm, Petter Folkedal, Pål Folkedal, Marie Kristin Dale og Torbjørn Brandal synes timingen er elendig.

Her spiller I do You do Karate i studioet i Jekteviken. Bak: Ole Folkedal, Bjarte Malkenes, Knut Olav Holvik Foran: Pål Folkedal, Ivar Krohn-Dale.

Folkedal mener at denne e-posten presiserer at lokalene skal gjøres trygge for musikalsk virksomhet og at det elektriske anlegget skal oppgraderes.

– Jeg var klar over at vi måtte flytte ut denne høsten på grunn av oppussingen, men var innforstått med at vi kunne flytte tilbake når arbeidet var gjort. Det ble installert nye stikkontakter for få år siden. Det er uansett svært lite bruk av skjøteledning, sier Folkedal.

Han har sendt en formell klage til Bergen kommune og koblet på fagorganisasjonen BRAK.

– Jekteviken er en musikkinstitusjon i Bergen. Vi har vært en betydelig del av byens kulturscene. Derfor håper jeg at vi kan bli værende, helt uten skjøteledninger, sier Folkedal.

– Timingen er umusikalsk

Tarjei Strøm spilte inn trommene til Sigrids store slager «Strangers» i Jekteviken 5, det samme med radiosingler for Lars Vaular, Sondre Justad, Ylvis og Donkeyboy.

– Jeg ble jo overrasket og lei meg da jeg hørte om utflyttingen. Ikke minst er timingen umusikalsk. Kulturlivet har så vidt begynt å bevege seg igjen, og plutselig står vi uten lokale, sier han.

Tarjei Strøm spiller inn musikken sin og kommentarene til ulike TV-programmer i studioet i Jekteviken.

Hans peker på at dette er et flittig brukt og høyt respektert studio.

– Det fyller seg stadig opp med oppdrag – og innspillingene står tett i kalenderen fremover. Det er rett og slett en hel etasje med kunnskap, sier Strøm.

Les også Tarjei sikret millionarv til Janicke og familien

Hvis vedtaket står ved lag, har de en måned på seg til å finne nye studiofasiliteter. Det mener musikerne er altfor knapt.

– Bare det å finne gode lagringsrom er krevende. Vi har det ypperste av lydutstyr – og det trengs et trygt og tørt lokale, sier Strøm.

– Oppfyller ikke krav til brannsikkerhet

Christian Fossdal, direktør i Etat for bygg og eiendom, mener at kommunen ikke har noe annet valg enn å si opp leiekontraktene.

Direktør for etat for bygg og eiendom i Bergen kommune, Christian Fossdal, mener kommunen ikke har noe valg i denne saken.

– Bergen kommune er som eier forpliktet til å ivareta brannsikkerheten i bygget. I den forbindelse ble det avholdt en befaring og utarbeidet en rapport om brannsikkerheten før sommeren, sier han.

Direktøren peker på at rapporten er tydelig på at bruken av de aktuelle lokalene ikke oppfyller gjeldende krav til brannsikkerhet, herunder at kapasiteten på det elektriske anlegget ikke er dimensjonert for bruk til musikkstudio.

– Dersom de aktuelle arealene fortsatt skal leies ut, må det gjennomføres en oppgradering av brannsikkerheten til dagens krav, sier Fossdal.