Dette skal fem bergensprofiler se, høre og lese i helgen.

Foto: Bergens Tidende

1. Stian Blipp ser amerikansk thrillerserie

Stian Blipp frykter at datamaskinene snart tar over låtskrivingen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Programleder Stian Blipp ser amerikansk/britisk spenningskrim og hører musikk komponert av en datamaskin.

– Akkurat nå ser vi på «The Undoing», som er grisebra!

– Hva er det med serien som er så bra?

– Det har gått inflasjon i krim de siste årene, man lærer seg lett triksene etterhvert, men her er det så mange tvister og mysterier at du blir litt galen av det. Jeg og min kone klarer ikke legge oss med alle disse spørsmålene.

– Hva hører du på?

– En podkast som heter Radiolab. Den er veldig, veldig bra. Flinke journalister som lager velproduserte saker om alt mellom himmel og jord. Kan handle om en reke den ene uken og presidentvalget i USA den neste.

– Noe annet?

– En ting litt på siden. Jeg oppdaget en robot som laget en melodi basert på hundrevis av Melodi Grand Prix-låter. Den er ganske fet. Snart tar kanskje datamaskinen over musikklagingen.

2. DNS-skuespilleren ser skummel tv-serie

Ameli Agbota anbefaler en bok om hvordan fremmede kan bli ens nærmeste. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Skuespiller Ameli Isungset Agbota ser sci-fi-drama og hører podkast om det som former ideene våre.

– Jeg ser på Lovecraft Country, en horror/SciFi/drama-serie av Misha Green satt til 1950-tallets USA. Man får et lite innblikk i hvordan det var å være mørk i huden (og hvordan det fortsatt kan være å være mørk i huden), med en god dose skumle og uforutsigbare ting.

– Har du en bok du kan anbefale?

– «Historier om trøst», en bok av Ida Hegazi Høyer.

– Hvorfor?

Boken setter så fint ord på hvordan fremmede plutselig kan bli ens nærmeste, og det vakre, skumle, triste og fine ved dét. Den er heller ikke så lang, så om man er glad i korte bøker vil jeg anbefale den på det varmeste.

– Hva med noe man kan lytte til?

– «Invisibilia» er en podkast av Alix Spiegel og Hanna Rosen for NPR. Den handler om, som de selv sier, de usynlige kreftene som kontrollerer menneskelig atferd og former ideene, det vi tror på og antakelsene våre. Hver episode er enkeltstående og tar for seg et nytt tema, fenomen eller historie.

3. DJ-en ser på nesten 50 år gammel serie

Bård «Skatebård» Aasen Lødemel anbefaler gull fra NRK-arkivet. Foto: Jarle H. Moe, NTB (arkiv)

DJ og musiker Bård «Skatebård» Aasen Lødemel ser på «Har fortiden en fremtid?» – en NRK-serie fra 1973.

– Fem episoder og ytterst interessant om gamle handelssteder langs kysten på Vestlandet. For noen liv som har vært levd der!

– Hva handler serien om?

– Den omhandler en historie med sterk tilknytning til Bergen. Fine bilder og god musikk i serien. Etter de to første episodene kommer serien inn på generell bevaring av trehus og gamle bymiljø.

– Hva er det som fenger deg?

– Jeg har vanligvis svært liten tålmodighet med alt som handler om noen-og-trettiåringer som strever med identiteten, arbeidet, kjærligheten og sexlivet, men denne serien er virkelig både morsom og smart. Jeg lo høyt!

4. Anbefaler sykdomsbok og sexserier

Siri Black liker ser mye på serier. Foto: Eirik Brekke

Artist og danser Siri Black leser roman og ser på lett underholdning.

– «The Slight Edge» av Jeff Olson forklarer med konkrete eksempler hvordan de små, tilsynelatende ubetydelige tingene vi gjør hver dag, er helt avgjørende og utgjør den store forskjellen.

– Hva handler boken om?

– På midten av 1900-tallet, da bakteriens rolle i sykdom fremdeles var helt ukjent, døde omtrent én av tre kvinner på Hospitalet i Vienna under fødsel. Semmelweis, som jobbet på sykehuset, kom med et radikalt forslag: Kirurger og jordmødre burde vaske hendene før fødsler og operasjoner. Etter hvert ble forslaget til Semmelweis mer akseptert og millioner av liv har blitt reddet på grunn av det.

– Ser du på noe også?

– Hvis du bare vil slappe av og bli underholdt, kan jeg anbefale «Sigurd fåkke pult» (Dplay) og «Sex Education» (Netflix).

– Og sist men ikke minst, se «When They See Us» på Netflix. Den er basert på den sanne historien om de fem guttene som ble omtalt som «Central Park Five». Hvis ikke denne vekker sterke følelser i deg, så er det noe alvorlig galt.

5. Forfatter bruker film til å flykte fra virkeligheten

Cesilie Holck tar en pause fra koronahverdagen med film. Foto: Eirik Brekke

Forfatter Cesilie Holck anbefaler én film om verdensrommet og én film fra havdypet, begge på Netflix.

– For tiden er det ingenting som føles riktigere enn å flykte bort fra en skakkjørt klode for en time eller to.

– Hvilke filmer ser du da?

– «First man» handler om Neil Armstrongs månereise, og om hvordan han måtte ut i verdensrommet og det vektløse for å kunne bearbeide sorgen etter sin døde datter. En film som er godt håndverk og politisk interessant – og utrolig rørende uten at det tas noen snarveier.

– Hva er den andre filmen?

– Dokumentaren «My Octopus teatcher» handler om filmskaper og fridykker Craig Fosters vennskap med en blekksprut i en sørafrikansk tareskog – og deres gjensidige respekt for hverandre. Denne filmen er en påminnelse om at mennesker er en del av naturen og ikke bare gjester i den – samtidig som den er befriende lite dommedagsfokusert. Det kjennes godt akkurat nå.