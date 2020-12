«Breaking Bad»-stjernen Bryan Cranston står stødig i spissen av dette mørke dramaet

«Your Honor» byr på intens og velspilt krim. Men serien lugger litt i starten.

«Breaking Bad» omtales ofte som en av tidenes tv-serier. Nå er hovedrolleinnehaver Bryan Cranston tilbake med en ny serie. Foto: Skip Bolen / SHOWTIME

Hanne Marie Nord

Fakta «Your Honor» Drama/krim/thriller. Serieskaper: Peter Moffat Skuespillere: Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg, Sofia Black-D’Elia, Hope Davis. Basert på den israelske TV-serien «Kvodo». Anmeldelsen er basert på fire av ti episoder. Premiere på HBO Nordic 7. desember. Les mer

Michael Desiato (Bryan Cranston, «Breaking Bad») er en høyt respektert dommer. Sønnen hans Adam (Hunter Doohan, «Truth be told») havner i en ulykke hvor han kjører på og dreper en annen ung mann, og drar i panikk fra åstedet.

Heller enn å melde fra om hendelsen, velger Michael å dekke over for sønnen sin. Den drepte gutten er nemlig sønnen til Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg, «Call me by you name»), overhodet av den største kriminelle familien i New Orleans.

Hunter Doohan spiller Adam i «Your Honor». Foto: Skip Bolen / SHOWTIME

Dramaet som utspiller seg i kjølvannet av ulykken er intenst og vondt, og gir en voksende følelse av at dette kommer til å gå fryktelig galt, på så mange måter. Etterhvert som Desiato-familien lyver om det som har hendt, skapes et stort, innviklet nett av løgner, som involverer og impliserer stadig flere personer.

Dette kommer til syne i flere svært godt konstruerte scener og interaksjoner, med flere lag av ubehagelig stemning.

Noe av ubehaget knyttes også til at jeg ikke egentlig heier på at Michael og Adam skal komme unna med løgnen. Det gjør «Your Honor» til en litt merkelig seeropplevelse. Scener hvor det virker som at Adam skal avsløres, preges av at jeg mest håper at sannheten skal komme frem. For hvorfor skal Adam slippe å straffes for det han har gjort, bare fordi gutten han kjørte ned var sønnen til en kriminell?

Denne tanken gjør at jeg ikke alltid engasjeres like mye som om jeg virkelig heiet på Adam og Michael. Etterhvert som det dukker opp en annen karakter som risikerer å få skylden for det hele, blir løgnen enda vanskeligere å rettferdiggjøre.

Adam sliter med skyldfølelse, både overfor gutten han har drept, og de andre som påvirkes hva han har gjort. Dette er godt spilt av Doohan, og sikrer sympati oppi det hele.

Samspillet med Cranston er godt, og «Breaking Bad»-stjernen er perfekt som den myndige, overbeskyttende faren. Han bikker flere ganger over til å vise et mørke og en vilje til å gå langt for å beskytte sønnen, ikke for ulikt nettopp Walter White.

Serien er også innom tema som rasisme, korrupsjon, og bruk av tortur i politiet. Det er bekmørkt, og løst på en slik måte at det slett ikke er umulig å forestille seg at liknende hendelser finner sted på ekte.

Det er derimot ikke alt som er like troverdig. Jeg stusser over en del av valgene som blir tatt, og over noen av de mindre troverdige dekkhistoriene Michael og Adam kommer med. Det er også mangler i kommunikasjonen dem imellom som er påfallende, og irriterende.

Forhåpentligvis rister «Your Honor» av seg problemene og tar seg opp i de neste episodene.

