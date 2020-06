Nå er flertallet enige om byarenaen

Et bredt politisk flertall i Bergen rydder vei for at Olav Thon, Espen Galtung Døsvig og Tertnes Holding skal få bygge byarena ved Bygarasjen.

Dette er en tidlig skisse av hvordan en byarena kunne bli seende ut. Foto: 3XN/illustrasjon