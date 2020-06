Stormzy spilte på en liten klubb i Bergen. Ikke lenge etter var han blant Storbritannias største og viktigste artister.

Mange kommende verdensstjerner har opptrådt på små spillesteder i Bergen. Men det mest kjente ukjente bandet dukket aldri opp.

BT kårer denne uken tidenes konsert i Bergen. Stormzy spilte på lille Klubb Kok ikke lenge før han ble en av Storbritannias største og viktigste artister. Foto: Henry Nicholls/NTB Scanpix

15 konserter er nominert i kåringen av tidenes bergenskonsert.

– Det var veldig spesielt å oppleve både Stormzy-konserten og alt rundt. Det var som om alle skjønte at karrieren hans kom til å ta av når som helst. Han skjønte det selv, vi skjønte det, sier Vågard Unstad.

Han er kjent som rapper i A-Laget, men i 2016 jobbet han som markedssjef på hiphop-stedet Klubb Kok.

I februar 2016 arrangerte de konsert med en fortsatt relativt ukjent brite ved navn Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr., bedre kjent under artistnavnet Stormzy.

BT kårer denne uken tidenes konsert i Bergen. En av konsertene som er nominert er Stormzys på nå nedlagte Klubb Kok i 2016.

100.000 på Glastonbury

Hans status som «relativt ukjent» varte ikke lenge, og allerede noen måneder senere spilte han på en langt større scene på Øyafestivalen i Oslo.

– Stormzy har vært helt sentral i det som er blitt kalt den andre bølgen av grime (britisk variant av rap, journ.anm.). Han har gjort grime mainstream, og blitt en gigant, sier Unstad.

Nirvana skulle egentlig spille i Bergen i desember 1991. De var booket til Garage, men konserten ble flyttet til Maxime. Foto: faksimile Bergens Tidende

Tre år etter konserten på Klubb Kok spilte Stormzy foran rundt 100.000 på Glastonbury-festivalen i England, der han som første svarte artist var en av «headlinerne». Stormzy var omtrent samtidig på forsiden av Time Magazine, og ble beskrevet som en maktfaktor i forbindelse med det britiske valget, der han kjempet for seier til Labours Jeremy Corbyn.

– Vi får bare være glade for at han gadd å komme til en liten klubb i Bergen. At han ikke fant på en dårlig unnskyldning, og valgte å spille et sted han kunne fått bedre betalt, sier Unstad.

Mange kommende verdensstjerner har spilt på små klubber i Bergen.

«Nirvana hvem?»

Men det mest kjente ukjente bandet som skulle spille i byen, kom aldri.

«12. desember kommer amerikanske Nirvana til Bergen for å spille på Garage. Nirvana hvem? vil nok mange spørre seg», skrev Einar «Engelen» Engelstad i BT 19. november 1991.

Men Nirvana var allerede i ferd med å eksplodere, noe «Engelen» skrev senere i teksten. Bare noen uker etter at Kurt Cobain og co. skulle ha spilt i Bergen, danket Nirvanas «Nevermind» ned Michael Jacksons «Dangerous fra førsteplassen av Billboards albumliste i USA.

Her ser vi Muses Matthew Bellamy på Garage i 2001. Foto: Knut Egil Wang

Nirvana-konserten på Garage, som faktisk var blitt flyttet til Maxime, er blitt den mest kjente konserten som aldri ble arrangert i Bergen.

Et band som imidlertid kom og spilte på Garage, og som siden ble verdensstjerner, var Coldplay. Ifølge BTs anmelder, Erik Fossen, var imidlertid ikke konserten 30. november 2000 det helt store. «Årets gitarpopkometer planker seg selv – verken mer eller mindre», skrev han i BT.

Folk besvimte

Da imponerte Muse langt mer da de spilte på samme sted året etter. Både Coldplay og Muse skulle som kjent spille på Koengen for over 20.000 noen år senere.

Andre store band og artister som har dukket opp på små scener i Bergen er The Cranberries, som varmet opp for irske Hothouse Flowers på Maxime.

Lykke Li kom til Bergen for å varme opp for ukjente El Perro Del Mar i 2008. Foto: Balazs Mohai / TT NYHETSBYRÅN

Svenske Lykke Li, som blant annet er kjent for kjempehiten «I Follow Rivers», kom til Bergen for å varme opp for indieartisten El Perro Del Mar på Hulen i 2008.

Tilbake på Klubb Kok, der den nåværende superstjernen Stormzy spilte i 2016, husker ikke Vågard Unstad så mye av selve konserten.

– Jeg måtte jo løpe rundt og sørge for at alt gikk som det skulle. Jeg husker det var noen som besvimte. Jeg husker også at det var all slags folk der. Folk med alle slags bakgrunner, ulike etnisiteter. Det føltes som et prov på at denne urbane undergrunnsmusikken for alvor var blitt en del av Norge, sier Unstad.