Vestlandsfortellingen fortsetter. Å jobbe med «Heim 3» har vært ekstra spesielt for teatersjefen.

Her kommer fire fine kulturtips til helgen.

TEATERSJEF: Solrun Toft Iversen, teatersjef ved Det Vestnorske Teatret, regisserte det første kapittel av «Heim», og skal regissere det fjerde og siste kapitlet. Foto: Alice Bratshaug

Hva: Teaterforestillingen «Heim 3»

Når: Torsdag og fredag kl. 19.00. Lørdag kl. 18.

Hvor: Det Vestnorske Teatret

Hvorfor: Det er mandag ettermiddag, like før generalprøven av «Heim 3», og teatersjef Solrun Toft Iversen har lagt bak seg en hektisk dag.

– I dag har vi jobbet mest med musikken. Det er viktig at det er et godt samspill mellom bandet og ensemblet vårt, sier hun.

Fakta Heim 3 Den tredje av fire oppsetninger hvor Hordaland Teater skildrer Vestlandets nære fortid. Første stykke tok for seg årene 1965 til 1975. De tre neste stykkene handler om de påfølgende tiårsperiodene. «Heim 3» spilles fra 11. februar til 4. april. Stykket tar for seg perioden Frode Grytten, Pedro Carmona-Alvarez, Selma Lønning Aarø, Finn Tokvam, Brynjulf Jung Tjønn, Gunnar Staalesen, Marit Eikemo, Linda Eide, Kristin Auestad Danielsen, Ruth Lillegraven, Claus Sellevoll og Bjarte Hjelmeland bidro med manus til det tredje kapitlet. På scenen i del tre står Elisabeth Moberg, Sigrid Moldestad, Lars Henrik Aarnes, Claus Sellevoll, og Anne Wiig. Totalt er de ni på scenen, sammen med musikerne i Voksne Herrers orkester.

«Heim»-konseptet tar publikum med seg tilbake til Vestlandets nyere historie, gjennom sanger og hendelser som preget perioden.

Og denne uken er det premiere på den tredje forestillingen, som er spekket med musikk og historie fra tiåret 1985 til 1995.

Mange personlige minner

Iversen forteller at det har vært spesielt for henne å jobbe med «Heim 3».

– Jeg har mange personlige minner fra dette tiåret. Jeg har et sterkt minne fra da Kong Olav døde, og kan huske tilbake til både forelskelser og kjærlighetssorger.

PREMIEREKLAR: Elisabeth Moberg, Sigrid Moldestad og Anne Wiig under generalprøven av «Heim 3» på Det Vestnorske Teatret. Foto: Paul S. Amundsen

Stykket tar for seg flere av utfordringene som sto sentralt på denne tiden. Et nummer skrevet av Finn Tokvam, tar blant annet for seg Ludvig Nessa og hans anti-abort motstandere.

– Samtidig var dette en epoke der det var Melodi Grand Prix i Grieghallen og OL på Lillehammer. Vi får et gjensyn til det som var en gullalder for det bergenske musikklivet, sier hun.

PRØVE: Claus Sellevoll og Sigrid Moldestad i «Heim 3». Foto: Paul S. Amundsen

– Elisabeth Moberg vil overraske

De to forrige kapitlene av «Heim» ble sett av 11.000 og 13.000 mennesker. Iversen sier de forventer liknende tall også denne gangen.

– Det går veldig bra. Foreløpig har vi solgt godt over 6000 billetter. Jeg merker mange har gjort det til en slags tradisjon, men det går fint an å hoppe på toget nå, uten å ha sett de forrige kapitlene, sier hun.

SANG: Elisabeth Moberg er med på Heim for første gang i dette kapitlet. Foto: Paul S. Amundsen

Nytt fra i år er at Elisabeth Moberg, blant annet kjent fra Kvinner på randen, har kommet inn som ny skuespiller. Totalt er de ni på scenen, inkludert musikerne i Voksne Herrers Orkester.

Folk vil få en rekke musikalske overraskelser, tror Iversen.

– Kan du avsløre noe?

– Jeg vil ikke si for mye, men Elisabeth Moberg skal synge Jan Eggum. Det er absolutt noe å glede seg til, sier hun.

KONSERT: Bergensrock på Landmark

UTGIVELSER: Eirik Wergeland ga ut to album i 2019. Foto: Ørjan Deisz

Hva: Konsert med Egge

Når: Torsdag kl. 20.00

Hvor: Landmark

Hvorfor: Da Egge kom ut med sitt første soloalbum «Egge stadium», skrev BTs anmelder om bergensartisten at «Egge er en sjelden – og høyst særegen – blomst i den bergenske rockeundergrunnen».

Denne rockekonserten kan det altså være verdt å få med seg. Egge har fått med seg Kristian Stockhaus på support, som nylig nådde målet sitt om å produsere 100 låter i løpet av 2019. Den aller siste låten, «I kveld og generelt», ble til gjennom et samarbeid med nettopp Egge.

Hør Egge og Silja Sol i BTs kulturpodkast:

KONSERT: Opplev George Fenton i Grieghallen

PLANET: George Fenton dirigerte Oslo Filharmoniske orkester i 2015. 14. og 15. februar er han i Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester. Foto: Rolf Øhman, Scanpix

Hva: Bergen Filharmoniske spiller «Den blå planeten»

Når: Torsdag og fredag

Hvor: Grieghallen kl. 19.

Hvorfor: David Attenborough og BBC lanserte den populære naturserien «Den blå planeten» i 2001. Nå kommer konsertversjonen til Grieghallen.

Bergen får nemlig besøk av en av verdens fremste filmkomponister, George Fenton. Fenton har skrevet musikk for en rekke filmer og TV-serier, deriblant Cry Freedom, Gandhi og krimserien Bergerac. Mens komponisten Fenton dirigerer, spiller Bergen Filharmoniske Orkester live til filmbildene som vises på stort lerret.

FOREDRAG: Tinder i gamle dager

BLADER: Hjemme i leiligheten har Eirik Lande over 800 gamle blader og magasiner med kontaktannonser. Foto: Eirik Brekke

Hva: Foredrag

Når: Fredag (Valentines dag) kl. 12.

Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek

Hvorfor: Om du søker kjærlighet i dag, har du en rekke datingsider og apper du kan benytte deg av. Men hvordan leitet folk etter kjærligheten i gamle dager? Om du har lest ukeblader og magasiner fra 1970-tallet frem til 90-tallet, har du antakeligvis sett kontaktannonsene.

Etter å ha lest noen morsomme annonser i et gammelt ukeblad, fikk Eirik Lande en idé. Siden har han lest mer enn 30.000 kontaktannonser, og samlet de beste av dem i bøkene «Tinder i gamle dager» og «Mer Tinder i gamledager». Til helgen kommer Lande til biblioteket for å fortelle litt om hva han har funnet ut.

