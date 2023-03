Utvalg anbefaler store endringer i refusjonsordningen for film

I den nye filminsentivordningen bør årlige søknadsfrister fjernes og potten økes betraktelig i årene fram mot 2029, fastslår et utvalg i en ny rapport.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har lenge vært under press for å endre dagens insentivordningen, som mange i filmbransjen sier fungerer for dårlig.

Insentivordningen fungerer kort fortalt slik at store internasjonale film- og serieproduksjoner kan få refusjon på inntil 25 prosent av utgiftene sine på å spille inn i Norge. Ordningen gjelder for både norske og utenlandske produksjonsselskaper.

– Denne rapporten gir oss et helhetlig og godt grunnlag for å jobbe videre med insentivordningen. Jeg ser fram til å dykke dypere inn i anbefalingene og vurderingene, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) da hun onsdag fikk overlevert rapporten fra konsulentbyrået Olsberg SPI.

Har vært under press

Kulturministeren har tidligere tatt til orde for at de årlige søknadsfristene må fjernes, og at det innføres en regelstyrt ordning. Norge er det eneste landet i verden som har søknadsfrist på en slik ordning.

Trettebergstuen har lenge vært under press for å endre ordningen, som mange i filmbransjen sier fungerer for dårlig.

De siste årene har store Hollywood-produksjoner som «MIssion: Impossible» og «James Bond» lagt deler av innspillingen til Norge, men flere har påpekt at dagens støtteordning gjør det lite lukrativt.

Framskyndet rapport i høst

Onsdagens rapport kommer etter at Trettebergstuen sist høst valgte å framskynde arbeidet med en ny filminsentivordning. Målet var å avdekke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved ordningen.

Utvalget mener det bør innføres en trinnvis økning i bevilgninger de neste seks årene. Det innebærer årlige utbetalinger på 100 millioner kroner i 2024 og 2025, etterfulgt av en årlig økning på 50 millioner i 2026 og 2027. I 2028 og 2029 skal det utbetales 25 millioner årlig.

I rapporten anbefales det også at den årlige søknadsfristen fjernes til fordel for en automatisk ordning. Men for at det skal fungere, må det legges opp til en trinnvis endring i det årlige budsjettet for å sikre at det er tilstrekkelig finansiering hvert år, påpeker utvalget.

Trettebergstuen mente også at ordningen burde overføres fra Kulturdepartementet til Næringsdepartementet. Utvalget har ikke kommet med noen anbefalinger om dette i rapporten.

– Bør være ambisiøse

– Tallgrunnlaget og funnene av den samfunnsøkonomiske effekten av ordningen hittil er fantastiske, men var på ingen måte en overraskelse. Våre konkurrentland kan vise til like gode samfunnsøkonomisk effekt, skriver nasjonal filmkommisjonær Meghan Beaton i en kommentar til BT.

Hun er derimot skuffet over størrelsen på endringene som foreslås.

– I dag har Norge verdens minst konkurransedyktige insentivordning. I regjeringsplattformen er det et mål om at flere filmproduksjoner skal gjennomføres i Norge. Å ha konkurransedyktige rammevilkår er helt avgjørende for å oppnå dette politiske målet. Nå gjelder det å sette mål i praksis for å tiltrekke disse store investeringer, og her bør vi være meget ambisiøse.