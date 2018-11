Fakler, julesanger og fint vær!

Lørdag er det klart for BTs tradisjonsrike lysfest. For 29. gang settes julestemningen i gang på Festplassen. I fjor ble Lysfesten slått sammen med feiring av BTs 150-årsjubileum. Men lite tyder på at årets fest vil stå i skyggen av fjoråret.

Bergen Brandkorps Musikkorps stiller som vanlig opp for å varme publikum fra klokken 15.30, før selve festen starter klokken 16.

På scenen står barnekoret Bergen Soul Children, Myra og Silja Sol. BTs sjefredaktør Øyulf Hjertenes åpner festen før Tarjei Strøm tar over og leder oss gjennom kvelden.

Tradisjonen tro vil det bli utdelt fakler til de voksne og «glowsticks» til barna, det blir tenning av julegran og selvfølgelig fyrverkeri.

Stjerneklart

Forholdene ligger til rette for at årets lysfest blir en nydelig start på førjulstiden.

– Vi har ikke noe nedbør i sikte. Det blir lite vind og en veldig fin kveld, sier meteorolog Steinar Skare.

Og skal vi tro meteorologen er det ikke bare artistene på scenen og juletreet som vil skinne lørdag kveld.

– Forhåpentligvis blir det stjerneklart, sier Skare.

Tor Høvik (arkiv)

Ekstra avganger for buss, båt og Bybane

For at alle skal komme seg til og fra sentrum på lørdag, setter Skyss inn ekstra avganger for buss, Bybanen og båten fra Askøy.

De ekstra bussene vil gå samtidig som avgangene i rutetabellen. Det blir også satt inn ekstra bybanevogner fra 14.45.

– Vi anbefaler alle å beregne ekstra god tid denne ettermiddagen, da mange skal reise samtidig. Det kan bli kø og forsinkelser til og fra sentrum i perioden før og etter Lysfesten, sier Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

Reiser du med barn til Lysfesten kan du benytte familiebillett. Voksne som reiser med gyldig voksenbillett kan ta med seg fire barn mellom 4 og 15 år gratis.

For å ivareta sikkerheten vil politiet stenge Kaigaten i perioden 15.30–17.30. Bybanen vil ikke benytte holdeplassene Byparken, Nonneseter og Bystasjonen i denne perioden.

For dem som skal til Brann Stadion for å se årets siste hjemmekamp kan det være lurt å benytte seg av linje 12 fra Festplassen eller linje 2, 3, eller 80 fra Småstrandgaten.

Flere detaljer om buss, båt og Bybane finner du her.

Klar for julestemning allerede nå? Her kan du varme deg på minnene fra i fjor: