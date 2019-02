Når DNS og andre aktører synker ned på nivå med Facebook og Twitter, er de i ferd med å miste brodden.

Filosof Nina Karin Monsen mener seg ærekrenket i teaterstykket «Kim F» som ble vist på DNS i 2018. Saken gjelder noen replikkvekslinger i stykket som handler om homofili.

Ordene knyttes til uttalelser Monsen skal ha sagt om homofile. I ettertid er det kommet innrømmelser fra DNS, manusforfatter, Friele, hvem vet, som bekrefter at Monsen ikke er blitt korrekt sitert, men at dialogen er slik Friele husker hva som er blitt sagt.

«Arv og miljø» har også markert seg som en provokativ oppsetning. Romanen er blitt omtalt som et selvopplevd virkelighetsdrama.

Forfatter Vigdis Hjort lot denne forståelsen stå uimotsagt i lang tid. Når hun i ettertid ser hvilke dype konflikter romanen har skapt, beskriver hun romanen som fiksjon.

DNS sier de forholder seg til boken i oppsetningen og stiller ingen kritiske spørsmål til innhold og fakta. De mener derfor de er i sin fulle rett til å sette opp forestillingen med det manus de har fått presentert.

I VG skrev Erle Marie Sørheim debattinnlegget «Hvorfor skal podkaster få være et slags frirom der man kan si hva man vil om folk».

Hun spør retorisk om ikke podkaster også må få sin egen «Vær Varsom-plakat» eller gå inn under Pressens Faglige Utvalgs «Vær Varsom-plakat».

Men om så var, å bli felt i Pressens Faglige Utvalg medfører jo bare en anmerkning, så hvilke betydning det får i ettertid for dem som blir felt, har jeg aldri skjønt.

På meg virker det feil at teater, podkaster og bøker mm er fritatt for normal folkeskikk, etterrettelighet og avviser all kritikk som «kunstnerisk frihet» på det som går på innhold og sannferdighet.

Når denne gruppen formidlerne i Norge synker ned på nivå med Facebook, Twitter og liknende sosiale nettverk, da er de på vei til å miste brodden, i hvert fall hvis de vil bli tatt seriøst. Og det vil de vel?

Problemet er at seriøsitet ikke alltid selger så bra, derfor velges etterretteligheten og troverdigheten bort. Det blir et tap for oss seere, lyttere og lesere.