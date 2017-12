Julen står på menyen denne helgen. Men der er også konserter hvor man kan koble av fra desemberkavet. Se hvilke fem fine ting du kan finne på!

OPPLEVELSE: Julemarked på Festplassen

Hva: Bergen julemarked.

Hvor: Festplassen.

Når: Torsdag kl. 10 og frem til 21. desember kl. 20.

Hvorfor: Nå trenger du ikke lenger dra til hovedstaden eller byer på kontinentet for å oppleve ekte julemarked.

For første gang i historien blir det stort julemarked i byens storstue, og vil du ikke handle eller kjøre pariserhjul, kan det være fint å bare rusle rundt og titte på hva som tilbys.

Akkurat denne helgen ser været riktig nok ut til å te seg på skikkelig bergensk vis. Men markedet har også en varmestue der du kan søke ly. Dessuten har vel været knapt noen gang satt en stopper for bergensere som vil hygge seg.

Britt Sørensen

KONSERT: Duo i hjerter

Annette Kathinka Servan, Misty Coast

Hva: Misty Coast.

Hvor: Landmark.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: Duoen Misty Coast ble belønnet med seks hjerter i BT da de slapp sitt selvtitulerte debutalbum i september. Siden den gang har bandet blant annet vært på englandsturné som oppvarming for anerkjente Amusement Parks on Fire. Dermed blir det spennende å se hva slags liveuttrykk Linn Frøkedal og Richard Myklebust har utviklet underveis.

De to er bedre kjent som medlemmer av The Megaphonic Thrift, en av hjørnesteinene i den bråkete enden av byens indiescene. Som Misty Coast lager de to, ifølge BTs anmelder, musikk av en «mykere og mer poppete natur». Som oppvarming spiller stavangerbandet Nylenda.

Erik Fossen

BARNEKONSERT: Svingende julemoro

John M. Lindebotten

Hva: Bajazz’ julelåteri med Mads Berven.

Hvor: Verftet USF.

Når: Søndag 12.30 og 14.00.

Hvorfor: Gitarist Mads Berven er ikke bare en dreven jazz-, rock og altmuligannet-musiker, han er også en tidig type. Derfor pleier det å være munter stemning når Berven og hans musikervenner spiller julekonsert for de aller minste. Til og med foreldre står i fare for å kose seg.

Søndagskonserten er del av en familiedag på USF Verftet, hvor man også kan være med på matverksted, lage julekort og delta på andre aktiviteter. Lørdag kl. 13 opptrer gruppen i Oseana på Os. Foruten Berven, består bandet av saksofonist Jørgen Mathiesen, bassist Ole Marius Sandberg og trommeslager Jarle Vespestad.

Erik Fossen

KONSERT: Powerpopstjernen

EIRIK BREKKE

Hva: Ken Stringfellow.

Hvor: Victoria Café og Pub.

Når: Søndag 20.00.

Hvorfor: Ken Stringfellow spiller, som navnet antyder, på mange strenger. Amerikaneren har markert seg som leiegitarist for R.E.M., medlem av det gjenopplivede kultbandet Big Star, frontfigur for den ellers norske besetningen i The Disciplines – og nylig også samarbeidspartner for bergensmusikeren Calle Hamre. Lite av dette hadde imidlertid vært mulig uten musikken Stringfellow og kompisen Jon Auer lagde i bandet The Posies.

I noen år på 1990-tallet var The Posies verdens fremste powerpopband. I en tid hvor melodiøs, Beatles-inspirert rock nesten var et skjellsord, klarte Seattle-bandet likevel å holde ilden varm og spre sine himmelske refrenger. Høydepunktet var andreplaten «Frosting on the Beatler» (1993), antagelig den beste utgivelsen blant de 250 Stringfellow skal ha medvirket på i årenes løp. Forhåpentlig plukker han noen låter derfra til sin solokonsert på puben i Kong Oscars gate.

Erik Fossen

FILM: Skap en helnorsk juletradisjon

Filmweb

Hva: «Jul i Flåklypa».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Søndag 12.00.

Hvorfor: Dette er gøy for store og små. Ungene får fart og spenning, voksne fôres med humor som nok går de minste hus forbi. Dessuten er «Jul i Flåklypa» en dukkefilm helt i klasse med det beste som er å se innen sjangeren. Selv om Flåklypa i filmen strengt tatt er litt tynt befolket.

Fortellingene om Reodor Felgen, den lett drikkfeldige gladlaksen Solan Gundersen og eiegode, men engstelige Ludvig (som blir svimmel av å ha på seg tjukke sokker), har universelle verdier samtidig som typene representerer ulike sider av den norske folkesjelen.

Med på kjøpet får man et miljøpolitisk budskap. Og en smule samfunnssatire.

Det er å håpe at Cinemateket gjør visningen av «Jul i Flåklypa» til en årlig foreteelse. Da kan alle som elsker Aukrust, og film, skape seg en helt ny og helnorsk juletradisjon.

Britt Sørensen