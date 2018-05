Mange vil ha en bit av Alexander Rybak. Jo mer medieoppmerksomhet han får, jo lavere blir også oddsen på at han kan vinne. FOTO: Bendiksby,Terje / NTB scanpix

Eurovision-ekspert: – Det er ingen grunn til å stole på bookmakerne

Er en oddsfavoritt en reell favoritt, eller er det bare et spill for galleriet for å lokke penger ut av folk? Lederen av Wiwibloggs.com hevder det sistnevnte.