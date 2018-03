Her er fem fine ting du kan finne på i helgen.

KONSERT: Hør nytt materiale fra Shikoswe

Hva: Shikoswe-konsert (support: Wind Mile).

Hvor: Victoria Café og Pub.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: Nora Shikoswe Hougsnes er hovedpersonen bak artistnavnet Shikoswe. Hun ble nylig tildelt stipend av Bergenfest, og Shikoswe er definitivt en artist mange har store forventninger til. Med inspirasjon fra ulike sjangre, som soul, indierock og pop, er hun i ferd med å etablere seg om en særegen stemme i den bergenske musikkfloraen.

For tiden jobber hun i studio med Kjetil Grimsby Haarr, blant annet kjent som bassist i Fjorden Baby! Og på Victoria torsdag får du antagelig høre noe av det de har jobbet med de siste månedene.

Hvis du skal på Victoria torsdag, bør du forresten også få med deg oppvarmingsbandet. Wind Mile er noe så eksotisk som en indiepopduo fra Normandie i Frankrike. Av diverse grunner har de endt opp i Bergen, og torsdag spiller de sin andre konsert i byen.

Jeg tar sjansen på å utnevne Wind Mile til en av Normandies beste indiepopduoer.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Se Comet Kid for siste gang

Calle Huth, Studio Illegal

Hva: Comet Kid-konsert.

Hvor: Hulen.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: Fredag kveld spiller Comet Kid sin siste konsert i Bergen. Oslobandet har siste året jobbet med ny musikk, men for to uker siden annonserte de at de skal gi seg på topp. Heldigvis skal de spille noen konserter før den tid, først i Bergen, så Stavanger og Volda, før avslutningskonserten i Oslo i mai.

«Vi har lovet oss selv at vi aldri skal kompromisse på kvalitet, og da vi selv oppdaget at vi begynte å operere litt på vane i vinter, skjønte vi at det kanskje var på tide å si takk for oss … Med et smell» har vokalist Andreas Kjøll uttalt om hvorfor de nå skal legge opp.

Comet Kid har holdt på i over fem år. De slapp debutalbumet i 2014, før de spilte over hundre konserter i løpet av det neste året. Nå har de gitt ut tre album og en akustisk EP, og spilt på klubber og festivaler i hele landet. Bandet er kjent for sine energiske liveshow, og har også vunnet Gaffa-prisen for «Årets beste album» og «Årets norske gruppe».

Før konserten kan du også få med deg det unge rockebandet Revolt V. Etter at moldebandet slapp sin første EP i fjor, vant de både Ung artist-stipendet til Skjærvafest og Musikkprisen 2017.

Michelle Kleveland

AKTIVITETSDAG: Test plastryddingskondisjonen din

Nikita Solenov (arkiv)

Hva: Aktivitetsdag.

Hvor: Teaterparken.

Når: Lørdag 12.00.

Hvorfor: Hva vil skje når fiskeren får mer plast enn fisk på kroken? Dette er ett av spørsmålene som blir tatt opp i familieforestillingen «Vilde Vite og plastmysteriet». I forkant av forestillingen arrangerer Vilvite og Den Nationale Scene aktivitetsdag for hele familien.

I forestillingen bruker de blant annet musikk og humor for å kaste lys over miljøutfordringene vi har i dag. De tar for eksempel opp hvilken betydning resirkulering har, og hvordan man kan redusere plastforbruket. Stykket er en videreføring av «Vilde Vite og halemysteriet», som tar opp temaer som overforbruk og forsøpling.

I forestillingen møter vi miljøninjaen Eco, som kjemper for å ta vare på jordkloden. Sammen med Vilde Vite, legger de ut på oppdagelsesferd for å rekruttere flere miljøninjaer som kan være med å kjempe mot miljøsvin. På veien møter de både dyr og fiskere som blir plaget av all plasten i havet.

På aktivitetsdagen kan du øve deg på å være en god miljøninja. Her kan du blant annet se vitenshow, teste sorteringsferdighetene dine i hinderløp, trene opp plastryddingskondisjonen din og lage smoothie ved hjelp av spesialkonstruerte sykler.

Michelle Kleveland

KONSERT: Sjekk ut den «ukjente» Loddefjord-rapperen

Hva: Blvck O-konsert.

Hvor: Kvarteret.

Når: Torsdag 21.00.

Hvorfor: «Han rapper uanstrengt, og langt bedre enn mange etablerte rappere i landet, på både bergensk og engelsk om hverandre». Dette skrev Studentradioen i Bergen i sin anmeldelse av Blvck Os konsert på Bylarm-festivalen i Oslo. Blvck O, som kommer fra Loddefjord og egentlig heter Omar Faal, har kanskje gått litt under radaren for den jevne rap-interesserte bergenser. Kanskje fordi han bor i Oslo, og ikke har så mye med scenen i Bergen å gjøre.

Eller kanskje fordi det nå kommer så mange gode rappere fra Loddefjord at det nærmest er en fulltidsjobb å være oppdatert. Bare den siste uken er to Loddefjord-rappere plateaktuelle: Angelo Reira og Klaus Perry. Blvck O skiller seg ut blant annet ved å blande rap på norsk og engelsk, noe som har ført til at hans ep «The Plot» er blitt mye strømmet langt utover Norges grenser. Torsdag inntar den «ukjente» bergensraperen Kvarteret.

Kjetil K. Ullebø

FILM: Feminisme fra Iran

Filmweb

Hva: «Kvinner uten menn», regi: Shirin Neshat.

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: I dagens Iran arresteres kvinner for å stå stille på gatehjørner og i parker, utilslørt, med hijaben festet til en kjepp.

Det går ikke nødvendigvis en rett og åpenbar linje fra disse kvinnenes aksjon til Shirin Neshats film om fire ulike kvinner i Teheran i 1953. Men Neshats film er likevel verdt et besøk. Billedskjønn og symboltungt forteller den om datidens politiske uroligheter, i et land på randen av statskupp. Irans statsminister er den demokratisk valgte Muhammed Mossadegh. Sjahen får ham fjernet statsministeren, med støtte fra britiske og amerikanske myndigheter. Slik gir filmen et innblikk i hendelser som har formet Irans utvikling de siste 65 årene. Og vi møter fire kvinner som sammen prøver å komme seg vekk fra et samfunn der mennene dominerer alt.

Vi treffer Zarrin, en ung prostituert som prøver å rømme fra bordellet og fangenskapet hun lever i, Faezeh, som stiller seg likegyldig til de politiske urolighetene, og Munis, som opplever en politisk oppvåkning. Sammen møtes de hos Fahkri, som har forlatt et kjærlighetsløst ekteskap og kjøpt seg et hus utenfor byen. Men heller ikke der kommer de unna historiens voldsomme hendelser.

Shirin Neshat er kjent for sitt arbeid med foto og videoinstallasjoner. i 1999 kunne noen av de kraftfulle arbeidene hennes sees på daværende Bergens Kunstforening, nå Kunsthallen – blant annet et verk som vant førsteprisen under Venezia-biennalen samme år.

«Kvinner uten menn» er hennes første spillefilm, og naturlig nok står det visuelle i fokus. Så å si hvert eneste bilde fra «Menn uten kvinner» kunne vært rammet inn og hengt på veggen, mente BTs anmelder da filmen gikk på kino i 2010,

Britt Sørensen