Kygo, Leif Ove Andsnes og Morten Lindberg sto alle på listen da Grammy-nominasjonene ble klare fredag. Grammy regnes som verdens gjeveste musikkpris.

Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll er nominert i klassen Best remixed recording for «Stargazing (Kaskade Remix) – med Justin Jesso. Det er første gang han er nominert til Grammy.

Lydguruen og plateprodusenten Morten Lindberg har vært nominert hele 24 ganger tidligere, men aldri vunnet. Denne gangen må han konkurrere med seg selv i klassen Best Immersive Audio Album.

Lindberg er nominert for «Folketoner» med Det Norske Jentekor, dirigert av Anne Karin Sundal-Ask, og «Henning Sommerro: Ujamaa & The Iceberg», der Trondheim Symfoniorkester og solister fremfører to av komponistens verk.

En annen nordmann som også er nominert flere ganger tidligere, er pianist Leif Ove Andsnes. Han er nå nominert i klassen Best Chamber Music/Small Ensemble Performance for «Stravinsky: The Rite Of Spring Concerto For Two Pianos». Andsnes er nominert sammen med den canadiske pianisten Marc-André Hamelin.

Grammyprisene utdeles for 61. gang, og det deles ut priser i alt 84 klasser, går det frem av Grammys nettside. Prisene deles ut 10. februar neste år.