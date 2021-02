Oppklarende om hvordan Ap håndterte 22. juli på bakrommet

Forfatter Hallvard Notaker gir et interessant innblikk i kulissene etter 22. juli.

Statsminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Eskil Pedersen ved Sundvolden Hotel 23. juli 2011. Foto: Trond Reidar Teigen (arkiv)

Fakta «Arbeiderpartiet og 22. juli» Sakprosa, Hallvard Notaker. Aschehoug forlag Les mer

«Arbeiderpartiet og 22. juli» er et faghistorisk verk som belyser Arbeiderpartiets mange roller etter Utøya-tragedien, og som forklarer hvorfor Breiviks politiske motivasjon ble tonet ned.

Faghistoriker Hallvard Notaker har skrevet «Arbeiderpartiet og 22. juli» på bestilling fra Arbeiderpartiet. I etterordet skriver han at Aschehoug forlag har hatt frie tøyler, og at han har nærmet seg stoffet som fagperson.

Notaker har tidligere skrevet historien om partiet Høyre. «Arbeiderpartiet og 22. juli» er en solid og etterrettelig fagbok, med fyldige fotnoter og liste over kildemateriale. Notaker fremstår som en forsker med oversikt over feltet han skriver om, og går inn i stoffet med akademikerens kritiske blikk.

Foto: Aschehoug forlag

«Arbeiderpartiet og 22. juli» får frem at det fantes en vilje innad i Arbeiderpartiet til å konfrontere Frp med Breiviks egen forklaring på ugjerningene, nemlig at det var politisk motiverte drap. Notaker har vært i arkivene og funnet kilder som forklarer hvorfor strategien ble en annen. Det skyldtes først og fremst at Arbeiderpartiet hadde mange, og til dels motstridende, roller i kjølvannet av tragedien.

Tiden rett etter drapene fremstår som lettere kaotisk, hvor folk improviserte frem løsninger underveis. Bare det å få oversikt over hvem som faktisk befant seg på Utøya tok flere dager. En grusom illustrasjon på kaoset som rådde var da Jens Stoltenberg meddelte på tv at Tore Eikeland fra Osterøy var blitt drept, før familien selv hadde fått bekreftet dødsfallet.

Notaker fremstår som en samvittighetsfull og nøytral kronikør, som verken skjønnmaler eller svartmaler situasjonen. Han redegjør videre for de gnisninger og problemer som oppsto når Arbeiderpartiet flere steder i landet tok på seg omsorgsoppgaver som vanligvis er det offentliges ansvar. Her begynte blandingen av roller.

Forfatter Hallvard Notaker. Foto: Stian Lysberg Solum

Arbeiderpartiets sammenblanding av roller er ledemotivet i «Arbeiderpartiet og 22. juli», og boken gir en god forklaring på hvorfor dette skjedde. Notaker sammenlikner Utøya-katastrofen med «Scandinavian Star»-ulykken og andre kjente norske katastrofer. De som ble rammet der var tilfeldig sammensatte grupper. Ungdommene på Utøya representerte et felles politisk engasjement, og de ble plukket ut av drapsmannen på grunn av dette.

I 2011 hadde Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakt i seks år. Partiet representerte altså myndighetene og staten. Samtidig var angrepet den 22. juli rettet mot dem som politisk parti. Stoltenberg fikk dermed to roller. Som statsminister var han nasjonens øverste leder, derfor valgte han et språk og en strategi som samlet folket etter hendelsen; angrepet var rettet mot selve demokratiet.

Boken får tydelig frem at denne strategien til dels kom i konflikt med Arbeiderpartiet som politisk parti.

Partisekretær Raymond Johansen og AUF-leder Eskil Pedersen ønsket å konfrontere Frp og det tankegodset Christian Tybring-Gjedde ga uttrykk for i en kronikk i Aftenposten i august 2010, der han gjorde koblinger mellom Arbeiderpartiet og landsforræderi. Stoltenberg valgte derimot en strategi for å samle folket, fordi Arbeiderpartiet satt i regjeringsposisjon. Dermed ble det underspilt at terroren var politisk motivert.

«Arbeiderpartiet og 22. juli» blir enkelte ganger litt for nærsynt og opptatt av detaljer. Men stort sett veksler boken smidig mellom å gjengi kilder og å drøfte hva 22. juli gjorde med Arbeiderpartiet. Ikke minst får vi en god forklaring på hvorfor Breiviks politiske motivasjon ble så lite diskutert i kjølvannet av terroren.