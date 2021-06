Forteller oss noe om hvordan menn møter utfordringer i livet

Johannes Joner spiller rollen som Petter, en 60 år gammel filmskaper som har fått avslag på sin film om Fridtjof Nansen. Foto: Alternativet produksjon

Lars Frøyshov Filmanmelder

Guro Bruusgaards spillefilmdebut skildrer mannens rolle i 2021, og hvordan de tre hovedrollene, i tre forskjellige faser av livet, alle sliter med å finne sin plass i verden. Bruusgaard har laget en flettverksfilm hvor vi følger Petter, Eirik og Harald gjennom en dag i Oslo. Vi får bli med på foreldresamtaler, jobbsøkerkurs og ukomfortable T-baneturer i et velspilt drama om det å være mann i 2021.

Petter (Johannes Joner) er 60 år og har fått avslag på finansiering av filmen hans om Fridtjof Nansen. Pengene skal gå til et annet filmprosjekt med kvinnelig regissør, han har blitt kvotert ut. Johannes Joner gjør en solid rolle som Petter.

Foto: Petter (Johannes Joner) proklamerer at likestillingen har gått for langt i et middagsbesøk.

En mann som i kraft av sitt yrke og kanskje kjønn, er vant til å få det som han vil, men som nå må revurdere hvordan han passer inn i et system han ikke er like kjent med. «Likestillingen har gått for langt», proklamerer han i et middagsbesøk med gode venner. En bastant påstand, men istedenfor å latterliggjøre Petter, viser regissør Bruusgaard heller frustrasjonen og sårbarheten Petter opplever.

Eirik (Emil Johnsen) er 36 år gammel og går på Nav. En mann som nekter å ta ansvar for egne problemer, og som skylder på alle andre enn seg selv. Eirik er den vanskeligste å sympatisere med av de tre. Det trekkes paralleller til den mer ekstreme varianten av utenforstående menn vi har opplevd her i Norge de siste ti årene.

Foto: Eirik (Emil Johnsen) nekter å ta ansvar for egne problemer.

Det er vanskelig å se på Eiriks stadig mer aggressive oppførsel og frustrasjonen vokser ikke bare i rollefiguren, men også i seeren. Hvordan kan man hente tilbake noen som har isolert seg i så stor grad fra samfunnet? Det er noe urovekkende ekte ved Emil Johnsens karakter, samtidig som det nesten føles surrealistisk at noen kan være så lite selvbevisst og sint på alt og alle.

Harald (Frank Werner Laug) er elleve, og har utfordringer både hjemme og på skolen. Foreldrene er skilt og det virker ikke som det er helt plass til Harald i den nye hverdagen. Harald veksler mellom sinne og sårbarhet som en dramatisk dans på lerretet.

Harald (Frank Werner Laug) har skilte foreldre og sliter med å finne plassen sin i hverdagen. Foto: Alternativet produksjon

Det å være ung og skulle finne ut av hvem man er, kan være vanskelig nok i seg selv, om man ikke også må gjøre det uten særlig hjelp fra de voksne rundt seg. Fortvilelsen og ensomheten skildres nyansert og presis, og er lett for både unge og voksne å kjenne seg igjen i.

«HAN» forteller oss noe om hvordan menn møter utfordringer i livet, og hva slags verktøy de har for å bearbeide og overvinne disse utfordringene. Eller kanskje mer mangelen på verktøy. Det oppleves ensomt å være mann i filmens univers. Det henger fremdeles igjen en tanke om at menn skal være sterke og selvstendige, og aller helst håndtere livets utfordringer på egen hånd.

«HAN» viser oss at alle kan trenge noen å snakke med, noen som kan hjelpe å sette perspektiv på ting. Guro Bruusgaard gir oss en film som er viktig og aktuell, særlig i en tid hvor mange kanskje opplever litt ekstra isolasjon og ensomhet. Kjønnsroller og psykologisk helse kan være vanskelige temaer å snakke om, men etter å ha sett «HAN» får man som publikum et godt utgangspunkt for å starte den samtalen, uavhengig av hva man identifiserer seg som.