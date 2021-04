Filmskaperen trosset det iranske regimet da han laget denne filmen

«Det finnes ingen djevel» tvinger frem refleksjoner om dødsstraff.

Fakta «Det finnes ingen djevel» («There is no evil») Drama/action

Regi og manus: Mohammad Rasoulof

Skuespillere: Baran Rasoulof, Zhila Shahi, Mohammad Seddighimehr, Mohammad Valizadegan, Mahtab Servati. Les mer

Filmskaper Mohammad Rasoulof («Mannen mot strømmen») har på grunn av filmene sine blitt arrestert, fratatt passet sitt, og blitt dømt til fengselsstraff. Han har fått forbud mot å utøve sitt yrke, og er anklaget for å lage propaganda mot det iranske regimet. Likevel fortsetter Rasoulof å utfordre med filmene sine, og «Det finnes ingen djevel» er intet unntak.

Filmen er satt sammen av fire sterke historier om skjebner, familier og forhold som alle påvirkes av dødsstraff, på vidt forskjellig vis. De tankevekkende historiene tvinger frem refleksjoner om hvordan man selv ville håndtert situasjonene som karakterene her settes i.

Ingen av de fire historiene utspiller seg helt slik man skulle tro i starten, men tar smarte, vonde, og provoserende vendinger underveis. Flere av segmentene holdt meg virkelig på pinebenken, mens jeg nervøst ventet på å få se på hvilken måte denne personen eller familien skulle knyttes opp til temaet.

I den første delen følger vi en familiefar gjennom en dag i hans liv, hvor denne spenningen trekkes litt i overkant langt. De dagligdagse gjøremålene med familien hans rekker å kjede meg litt, men så smeller filmens første, mest overraskende og ubehagelige knyttneve. Den setter effektivt tonen for neste del.

Sentralt for «Det finnes ingen djevel» er den obligatoriske militærtjenesten i Iran. Nekter en tjenestedyktig mann å tjene sine to år i militæret, nekter staten i retur å gi ham pass og førerkort, samt gjør det umulig å forlate landet eller få gode jobber. Det kan i praksis ødelegge hans liv om han ikke følger ordre.

Underveis i militærtjenesten risikerer man å måtte ta del i henrettelser. Så hva gjør du, om du får ordre om å bistå i henrettelsen av en dødsdømt? Er en jobb bare en jobb? Mange vanskelige spørsmål som dette stilles, og de fire historiene gir alle ulike, utfyllende perspektiv.

På et tidspunkt rettferdiggjør flere soldater sine handlinger med at de bare følger loven. Noen påpeker at uansett om det de gjør er rett eller galt, henges ikke folk uten grunn i Iran. Om de virkelig mener det de sier, eller bare sier det for å beskytte seg selv, får være opp til seeren.

Vi får også glimt av håp og ung kjærlighet, vakre landskap både i skog og ørken, fine familieøyeblikk som bursdagssang, mennesker som tar vare på hverandre. Det gjør kontrasten til den mørke skyggen av dødsstraff, som hele tiden henger over filmen, desto mer ubehagelig.

De fire delene av «Det finnes ingen djevel» har sine styrker hver for seg, men det er sammensetningen som gjør den til en så sterk opplevelse. At Rasoulof har trosset det iranske regimet for å lage filmen, gir den ekstra klangbunn.