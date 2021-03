Ungdommens kritikerpris til Odd Klippenvåg

Odd Klippenvåg får prisen av de unge for «En lykkelig gift mann og andre noveller».

Odd Klippenvåg var nominert sammen med Pedro Carmona-Alvarez, Vigdis Hjorth, Ingrid Nielsen, Olaug Nilssen, Ingrid Storholmen, Heidi Sævareid og V.S. Tideman. Foto: Cappelen Damm.

Bodil Garvik (tekst)

– Som eldst av de nominerte, har jeg altså greid å fenge så unge lesere. Dette gleder meg virkelig, sier Odd Klippenvåg.

Torsdag ble Odd Klippenvåg utropt til vinner av Ungdommens kritikerpris 2021 for «En lykkelig gift mann – og andre noveller».

Elever fra sju juryklasser i videregående skole har vurdert åtte norske skjønnlitterære bøker for voksne utgitt i 2020, nominert av en jury fra Norsk kritikerlag. Nå har dommen falt, og det ble «En lykkelig gift mann – og andre noveller» som trakk det lengste strået.

– Enorm glede og inspirasjon

Prismottakeren uttaler via pressemeldingen:

– Å vinne Ungdommens Kritikerpris gir en enorm glede og inspirasjon. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle vinne prisen. Som eldst av de nominerte har jeg altså greid å fenge så unge lesere. Dette gleder meg virkelig.

I elevjuryens begrunnelse for valget, heter det blant annet at årets vinnerbok vekker mange følelser.

«Til tross for at vi leser med en forventning om å bli overrasket, klarer forfatteren stadig vekk å overraske oss likevel. Det er en bok som holder på oppmerksomheten vår, og når den sjokkerer oss, er det fordi teksten overbeviser oss om at dette kunne skjedd i virkeligheten», heter det videre herfra.

Åttende novellesamling

«En lykkelig gift mann – og andre noveller» er Odd Klippenvågs åttende novellesamling.

Klippenvåg var nominert sammen med Pedro Carmona-Alvarez, Vigdis Hjorth, Ingrid Nielsen, Olaug Nilssen, Ingrid Storholmen, Heidi Sævareid og V.S. Tideman.

Klippenvåg (69) er oppvokst i Vågan i Lofoten, men har bodd i Oslo siden 1970. Han har tidligere mottatt Riksmålsforbundets litteraturpris.

Prisen er basert på at syv juryklasser i videregående skole fra hele landet har lest åtte norske skjønnlitterære bøker for voksne utgitt i 2020. Bøkene har vært nominert av en jury fra Norsk kritikerlag.