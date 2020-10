Her blir Jonah (11) overrasket med rød løper

I sommer har Jonah Stene Andersen fått bade med sjøkuer, matet hyener og klødd tapirer på magen. Det er det blitt TV-serie av.

Her feirer de premiere av «Jonahs dyreverden». Fremst står Jonah Stene Andersen, og bak fra venstre er Haakon Laastad, Line Polden, Elisabeth Stene og Remi Andersen. Foto: Eirik Brekke

– Hva synes du, Jonah? spør pappa Remi Andersen.

– Dette var kult!

Jonah Stene Andersen (11) er nettopp blitt overrasket av familien og TV-teamet med en rød løper utenfor trehuset i Sandviken.

– Jeg har med én ting til, sier kameramann Haakon Laastad.

I hånden holder han en konfettikanon.

– Vi må jo ha det litt gøy, selv om det er korona.

Tett på skumle dyr

Årsaken til den store feiringen er at andre sesong av TV-serien «Jonahs dyreverden» nettopp har hatt premiere på NRK Super.

I serien blir vi kjent med hovedpersonen Jonah og faren Remi Andersen, som er dyrepasser og reptilansvarlig på Akvariet i Bergen.

Her møter Jonah en jaguar på kloss hold. Foto: Haakon Laastad / Pandora Film

Her vasker Jonah vindusruten i et akvarium i dyreparken. Foto: Haakon Laastad / Pandora Film

I første sesong reiste de hele veien til regnskogen i Costa Rica for å oppleve eksotiske dyr. I sesong 2, som er spilt inn i sommer, har Jonah og faren fått sommerjobb i den tropiske zoo «Randers regnskog» i Danmark.

Der fikk de oppleve mange kule dyr på nært hold, deriblant hyener, pirajaer, hulepinnsvin og små bladskjærmaur.

– Det var veldig gøy, men jeg fikk kjenne litt på voksenlivet også. Jeg måtte gjøre litt kjedelige ting, som å vaske vinduer, sier Jonah.

Svømte med kjempefisk

Jonah har vokst opp med skumle dyr. Han var ikke mer enn syv måneder gammel da han fikk sin første slange rundt halsen, og helt siden han var liten har han vært med pappaen på jobb på Akvariet.

Jonah var om lag syv måneder gammel da han fikk sin første slange rundt halsen (arkiv). Foto: Remi Andersen / Privat

Det er sjelden Jonah blir redd for dyrene, men det var likevel én ting han syntes var skummelt.

For å gjøre rent i akvariet, måtte Jonah ut og svømme med 600 kilos sjøkuer og store arapaimaer, som er en av verdens største ferskvannsfisker og kan bli flere meter lang.

– Det smeller i kjeven til arapaimaene når du mater dem. De sluker alt, både vann, luft og mat. Det var veldig skummelt å bade med dem etterpå, forklarer Jonah.

– Hva tenkte du da du kom opp av vannet?

– Jeg var først og fremst stolt av meg selv. Tenk at jeg har badet med arapaimaer!

Her mater Jonah og faren Remi den store «arapaima»-fisken i akvariet. Foto: Haakon Laastad / Pandora Film

Håper det blir flere sesonger

Sesong 1 av serien ble publisert på NRK i februar i år. Episodene har nå mellom 55.000 og 110.000 fulle avspillinger, forteller Joakim Vedeler, redaksjonssjef i NRK Super.

Vedeler sier det er for tidlig å si om de vil bestille flere sesonger. Men om det skulle bli aktuelt, er ikke familien Andersen vanskelig å be.

– Jonah er klar for flere eventyr. Og når han er klar, så er jeg klar. Så om NRK vil ha mer, så får de det, sier pappa Andersen.

Hjemme har Jonah to øgler som kjæledyr. Foto: Eirik Brekke

Jonah får blomster av Haakon Laastad. Premieren feires ellers med sushi og godt selskap. Foto: Eirik Brekke

Vil gjøre folk ekstra glad i dyr

De ti episodene i TV-serien ble spilt inn på åtte raske dager. Jonah sier han håper serien vil gi et godt innblikk i hvor mye arbeid det er å ta vare på dyr.

Line Polden fra Pandora Film forteller at det har vært viktig for dem å få frem hvor stor respekt Jonah og de andre dyrepasserne har for dyrene som filmes.

– Det er ikke alle som kan oppleve det Jonah får oppleve, og vi har en drøm om å gi folk et innblikk i hvordan dyreverdenen fungerer. Målet er at folk kommer ut av serien og er litt ekstra glad i dyr, sier Haakon Laastad.

Pappa Remi Andersen og Jonah Stene Andersen på rød løper utenfor huset i Sandviken. Foto: Eirik Brekke