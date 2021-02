Dans utenom det vanlige

Veggene beveger seg, veggene beveger meg.

De få publikummerne blir plassert i godstoler og kjøres inn i installasjonen. Foto: Ørjan Deisz

Fakta «SOLIDS» Carte Blanche, Kode og Pedro Gómez-Egaña Performance, Kode 4 Med: Adrian Bartczak, Anne Lise Rønne, Caroline Eckly, Daniel Garcia Mariblanca, Dawid Lorenc, Guro Rimeslåtten, Irene Vesterhus Theisen, Lin Van Kaam, Mathias Stoltenberg, Max Makowski, Nadege Kubwayo, Noam Eidelman Shatil, Ole Martin Meland, Timothy Bartlett. Premiere: 23. februar Les mer

Nød lærer naken kvinne å spinne, og koronapandemien ser ut til å ha lært Carte Blanche å være føre var og klare for alt som kan skje.

Med sin nye performance/installasjon «SOLIDS», har de sammen med den visuelle kunstneren Pedro Gómez-Egaña laget et lavmælt, men ambisiøst verk som tar sikte på å pleie veldig få publikummere samtidig (altså under den magiske grensen på ti stykker).

Tittelen er hentet fra Marshall Bermans fantastiske bok «All that is Solid melts into air» og performancen tematiserer det foranderlige og endringene i verden.

I Tårnsalen på Kode 4 står en fascinerende installasjon med trevegger og etter hvert blir publikum fysisk sentrum for performancen. Gómez-Egaña er fra Colombia og jobber i Oslo, der han er professor i skulptur og installasjon på Kunsthøgskolen.

Han er opptatt av konsentrasjon og nye måter å fortelle på og hvordan den «nettverksbyggende og mediedrevne verden reduserer mangfoldet av oppmerksomhet».

I «SOLIDS» er skillet mellom scene og sal fullstendig oppløst.

Danser Mathias Stoltenberg står utenfor installasjonen og publikum titter ut av vinduene. Foto: Ørjan Deisz

Sammen med kun en annen publikummer blir jeg geleidet inn i rommet og opp en liten trapp og til en stol på en forhøyning. Deretter kjøres stolen inn i en slags firkantet boks midt i rommet.

Følelsen minner om den du får på tivoli, når vognen du sitter i sakte begynner å kjøre inn i spøkelseshuset. Det uvante, forventningene og det ukjente oppleves som en viktig del av selve verket.

Perspektivene endrer seg stadig inne i boksen, og det er spennende å se på hvordan romligheten endrer seg. Plutselig befinner tilskueren seg altså i midten av dette huset, og gjennom vinduene kan vi se flere av danserne utenfor.

Inne i huset beveger også tingene og veggene seg, og det gir en forstyrrende følelse. Som om være i et mekanisk titteskapsteater, bare at alle veggene er oppe. Tilsynelatende kan det se helt vanlig ut der inne ved første øyekast, et bord med askebeger, briller, et glass, en penn.

Foran meg er en bokhylle og mange klokker på veggene. Men det finnes mange av de samme elementene, ja, kopier, overalt. Det tukler med persepsjonen. På utsiden av den massive installasjonen trekker danserne huset fra hverandre eller kjører inn nye elementer, som en del av et slags tannhjul.

Det er som om det som skjer inne i installasjonen fungerer som et slags dukkehus de utenfor leker med. Vinklene endre seg, nye lag åpenbarer seg og alt er i sakte bevegelse.

Denne performancen fortoner seg altså ikke som en visning eller forestilling, men som en opplevelse. I rundt et kvarter er publikum inne i verket før de kan sitte på stoler utenfor og se prosessen utenfor. Her interagerer også danserne lavmælt med hverandre.

Vanligvis pleier salen være full av publikum og færre på scenen. Nå er det snudd.

Nå er det mange involverte som står på for at noen få publikummere får en eksklusiv opplevelse. Men likevel kan mange få det med seg når det spilles hele dagen og starter hvert kvarter.

Under Oktoberdans ble forestillingen «Skeleton Woman» spilt ut i trappen på Kode 1 og grensene mellom kunsten i rommet og performancen opphørte.

Også denne forestillingen leker med hvordan publikum både er en del av installasjonen, men også skal se den utenfra.

Inne i installasjonen finnes det flere identiske elementer. De beveger seg og trekkes inn og ut og skaper en følelse av at tilskueren ikke vet hva som faktisk er i bevegelse. Tingene eller mennesket? Foto: Ørjan Deisz

Etterpå får publikum muligheten til å se et kinetisk verk i andre etasje, det er fascinerende nok, det, men kjennes ikke som en nødvendig del av det som har skjedd i Tårnsalen. Den opplevelsen står stødig på egne ben.

I omtalen av forestillingen skriver Carte Blanche at forestillingen utfordrer «begrepet om hva en danseforestilling kan være». Denne forslitte frasen har etter hvert blitt en klisje som fungerer som fyll i altfor mange forestillingers programhefter.

Men denne gangen stemmer det faktisk.

Dette minner strengt tatt ikke om dans i det hele tatt, og ikke at det gjør noe, heller. Det opplevelses som noe helt nytt: en utstilling, en installasjon, en performance, et byggverk, en lek – en original og gjennomført totalopplevelse.