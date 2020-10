Millioner har sett «Førstegangstjenesten»

Drøyt tre millioner TV-seere har fått med seg Herman Flesvigs «Førstegangstjenesten».

Publisert Publisert Nå nettopp

Har taket på TV-seerne: Herman Flesvig. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Reidun Drægebø

Det er Kampanje som har sett på seertallene til den populære serien, der det kom nye episoder i begynnelsen av oktober.

Forrige uke ble de fem siste episodene av første sesong tilgjengelig i NRK TV, og serien er blitt varmt mottatt. Bare den første helgen i oktober benket 1,3 millioner seere seg ned.

Nå har de nye episodene også gitt nytt liv til de gamle. I desember 2019 slapp NRK de to første episodene, kalt «Pilot – del 1» og «Pilot – del 2». Begge pilotepisodene er nå sett av over tre millioner nordmenn», skriver Kampanje.

Også de nye episodene har taket på seerne der de nærmer seg to millioner seere.

I serien får vi et humoristisk blikk på livet i førstegangstjeneste, med karakterer som Ahre-Ketil, Tanja-Laila, Preben og Ola Halvorsen i front.

Ny sesong

Til Kampanje sier redaksjonssjef humor i NRK, Christina Resar, at det blir ny sesong av serien.

– Man håper jo på gode tall, men rekorder er en annen bane. Så det er veldig morsomt. Så er det ekstra hyggelig for det er første skrivedag i dag for gjengen, for å lage ny sesong, sier hun til nettstedet.

Publisert Publisert: 12. oktober 2020 16:08