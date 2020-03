Her synger hun for naboene fra balkongen

– Det blir kanskje et lite stykke Italia i Bergen, sier Silje Birgitte Folkedal.

Videoer av italienere som synger fra sine balkonger har gått verden rundt. Nå har også bergensere tatt til balkongene.

– Det var ganske spontant. Jeg sang en arie på balkongen, som ligger ut mot alle de andre balkongene. Et lite stykke Italia i Dræggen, sier Silje Birgitte Folkedal.

Til vanlig jobber hun som dramalærer ved Høgskulen på Vestlandet. Men hun er også sanger og medlem av Bergen Operakor. Forleden dag fikk hun plutselig lyst til å ta noen arier på balkongen.

Nå har Folkedal og flere av naboene funnet ut at dette er noe de skal gjøre igjen. De ønsker at det skal bli et fast innslag i nabolaget som ligger sentralt i Bergen.

– Skaper ny kreativitet

– Det er flere andre av naboene som driver med musikk. Så vi fant ut at vi skulle prøve å spille noe sammen. Det hele blir veldig nedpå og avslappet, og vi vet ikke helt hva vi skal spille. Noe må vi jo finne på i denne situasjonen, sier Folkedal.

Silje Birgitte Folkedal jobber til vanlig som dramalærer ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er også med i Bergen Operakor. Foto: Brekke, Eirik

Hun har akkurat vært med å fremføre operaen «Turandot» med Opera Bergen. En av de andre store operaene i Bergen denne våren, Bergen Nasjonale Operas «La clemenza di Tito», måtte avlyses på grunn av korona.

– Det er utfordrende å være hjemme hele tiden slik man må nå, men heldigvis kan det også skape en ny form for kreativitet, sier Folkedal.

– Vi er superheldige

Det var Lilian Lotsberg som filmet videoen av en syngende Silje Birgitte Folkedal på balkongen. Hun er selv i karantene på grunn av korona.

– Da er vi superheldige som har en så fantastisk bakgård der gode naboer er med å lette brakkesyke, sier hun.

Lillian Lotsberg er glad for at det skjer ting i nabolaget som gjør hverdagen i karantenen litt lettere. Foto: privat

Onsdag skal hennes musikermann, Sindre Sortland, i aksjon i bakgården i Dræggen.

– Tanken er å ha en bakgårdskonsert hver dag. Jeg har til og med funnet frem min gamle saksofon. Den har jeg ikke tatt i på 35 år, før jeg begynte å øve litt i dag, sier Lotsberg lattermildt.