Her er hatets bakspiller

Hvor får Brasils president mange av sine ekstreme ideer fra? Møt «filosofen» Olavo.

Publisert Publisert Nå nettopp

De siste årene har Olavo de Carvalho (til høyre) lagt ut videosnutter der han forkynner et ekstremt verdensbilde. At han er glødende antikommunist, er et av hans mildere trekk. Han får mer oppmerksomhet for sine konspirasjonsteorier, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Joshua Roberts / Scanpix

Presidenten i Brasil får uvanlig mye mediedekning her i Norge for tiden.

Det er det gode grunner til.

Jair Bolsonaro er blitt verdens fremste «korona-fornekter», sammen med USAs president Donald Trump. Bolsonaro mener viruset bare er som en liten influensa å regne.

Han bryr seg lite om smitteverntiltakene. Han har derfor mistet to helseministre på kort tid, og har i tillegg lagt seg ut med mange av landets delstatsguvernører.

Samtidig stiger dødstallene, og sykehusene i São Paulo, Brasil største by, er på randen av sammenbrudd.

Les også Brasil frykter økonomisk kollaps

I 2018 kom Bolsonaro vandrende inn i presidentvalgkampen fra ytre høyreside i brasiliansk politikk. Da hadde han vært en stående vits i over 25 år.

Han var kjent for sin politiske inkompetanse, og beryktet for raseriutbrudd og uhyrlige uttalelser i media om alt fra homofile (nei) til militærdiktaturet (ja).

Han trengte en slags autoritet å henge sine fordommer på, og han fant Olavo de Carvalho.

73-årige Olavo de Carvalho er selvlært astrolog, journalist og forfatter, men kalles i dag «filosof» av sine tilhengere.

Han utvandret fra Brasil til USA i 2005, og bor nå i delstaten Virginia i USA. Han er mest kjent i hjemlandet fra nettstedet YouTube, der han har over en million følgere.

Der kaller de ham bare Olavo.

De siste årene har han lagt ut videosnutter der han forkynner et ekstremt verdensbilde. At han er glødende antikommunist, er et av hans mildere trekk.

Han får mer oppmerksomhet for sine konspirasjonsteorier. Blant annet mener han at det finnes en global konspirasjon som ønsker å innføre et «verdensomspennende sosialistisk diktatur».

Olavo de Carvalhos (i midten) ideer har gått rett hjem i president Jair Bolsonaros (til høyre) innerste sirkler. I mai i fjor hektet presidenten storkorset av Rio Branco-ordenen på Olavo de Carvalhos bryst. Dette er en av Brasils høyeste utmerkelser. Foto: Alan Santos / Scanpix

Under denne kategorien legger han blant annet klimavitenskapen og homobevegelsen. De Carvalho mener den førstnevnte er et marxistisk komplott, og at den sistnevnte er totalitær.

Olavo har også krydret offentligheten med påstander om at oralsex fører til kreft, og at Pepsi Cola er smakstilsatt med biologisk materiale fra aborterte fostre.

Dessuten skal den som egentlig komponerte The Beatles’ låter, ha vært filosofen Theodor Adorno.

Noe av det påfallende med Olavo de Carvalho, er språkbruken. Han er det vi kan kalle sjikanøs og vulgær, og det er helt bevisst.

I en video på YouTube instruerer han sine elever i hvordan man skal angripe kommunister og venstrevridde.

Her bør absolutt alle banneord i det portugisiske språket brukes mot kritikerne. «Det handler ikke om å ødelegge ideer, men å ødelegge karrierer og folk med makt», mener han.

Les også Bolsonaro i ny storm

Under valgkampen høsten 2018 poserte Jair Bolsonaro med en av Olavo de Carvalhos bøker. Oversatt til norsk er tittelen: «Det minste du bør vite for ikke å fremstå som en idiot».

Det var ikke ironisk ment. For Olavos ideer har gått rett hjem i president Bolsonaros innerste sirkler.

I mai i fjor hektet presidenten storkorset av Rio Branco-ordenen på Olavo de Carvalhos bryst. Dette er en av Brasils høyeste utmerkelser.

Det er lett å avskrive Olavo som nok en lettvint ekstremist fra bunngrumset på internett. Men grunnen til at han har så stor gjennomslagskraft, er alvorlig nok.

Det siste tiåret i brasiliansk politikk har vært usedvanlig mørkt, med den spektakulære «Lava Jato»-skandalen på topp.

Store deler av den politiske og økonomiske eliten i landet ble avslørt for å mottatt bestikkelser fra aktører i og rundt det statlige oljeselskapet Petrobras.

Den tidligere og svært populære venstresidepresidenten Lula da Silva gikk med i dragsuget. Han ble dømt for korrupsjon både i 2017 og 2019.

Hans etterfølger Dilma Rousseff ble avsatt ved riksrett i 2016.

Det er kanskje ikke så rart at tilliten i det brasilianske samfunnet er på bunn, og fortvilelsen i velgermassen er på topp.

I slike tilstander vender folket seg ofte mot populister og demagoger som har de enkleste forklaringene og løsningene. Historien har en del eksempler på dette.

I Brasil har Jair Bolsonaro forsøkt å fylle det moralske tomrommet blant annet ved hjelp av en voksende nyreligiøs bevegelse og støtte fra militæret - og Olavo de Carvalhos ideer.

President Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon (til venstre) har kalt Olavo de Carvalho «en av verdens største konservative intellektuelle». Foto: Joshua Roberts / Scanpix

Foreløpig er ikke Olavo særlig kjent utenfor det amerikanske kontinentet. Men president Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon har kalt ham «en av verdens største konservative intellektuelle».

Olavos profil passer fint med Bannons arbeid for høyreradikal politikk og økt nasjonalisme i Europa og på det amerikanske kontinentet.

Blant annet jobber president Bolsonaros sønn Eduardo for «The Movement», som Bannons organisasjon kalles.

Les også Brasils president trosser alle råd

Akkurat nå går det ikke særlig bra for president Bolsonaro.

Etter at han avsatte sjefen for det føderale politiet i vår uten å konsultere justisminister Sergio Moro, gikk sistnevnte av i protest.

Moro har fått mesteparten av æren for å ha avslørt massiv korrupsjon i Petrobras. Han var på mange måter Bolsonaros etiske fikenblad.

Bolsonaro er altså kraftig svekket, og risikerer å bli stilt for riksrett for maktmisbruk.

Det spørs om Olavo kan hjelpe ham med akkurat den saken.