Aurora Aksnes lager éndagsfestival med ni av sine favorittartister

– Vi må minne folk på at det fremdeles finnes kjærlighet igjen, sier Aurora Aksnes.

Da hun annonserte festivalen, som har fått navnet «Exist for Love Sessions», fra soverommet sitt gjennom Youtube, var det 5000 som så på. Foto: Geir Martin Strande

Onsdag strømmer Aurora Aksnes sin egen festival fra Forum scene i Bergen.

Her vil hun presentere flere av sine favorittartister, som er en blanding av både nasjonale og internasjonale navn.

Hun begynte å planlegge festivalen for tre måneder siden, da koronasituasjonen var på sitt verste. Som artist vet hun hvor viktig det er å reise rundt og bli kjent med publikum. Siden mars har både hun og andre musikere vært uten en scene å stå på.

– For meg er det viktig å fremsnakke andre, og det er generelt viktig å gjøre dette i denne bransjen. Jeg har den lille plattformen jeg har, og den ville jeg bruke, forteller Aksnes.

Da hun annonserte festivalen, som har fått navnet «Exist for Love Sessions», fra soverommet sitt gjennom Youtube, var det hele 5000 publikummere som så på.

– Kan føles tungt

Festivalen skal strømmes for betalende publikummere på nettstedet Moment House, og blir ikke liggende for avspilling i ettertid.

Alle inntekter går rett til de ni artistene, slik at de kan få fart på karrierene sine. Men festivalen er like mye for fansen som for artistene.

– I sånne tider som dette, når verden rister og det er så mange kamper en føler en må kjempe, kan det fort føles tungt. Ingen kan ta alle disse kampene, men kanskje kan vi med dette minne alle på at det fremdeles er litt kjærlighet igjen, sier Aksnes.

– Dette handler jo ikke om meg, men det ble viktig å gi noe ekstra. Jeg har mange fans som bor i land som ikke er like åpne som Norge. Dette er for dem. Foto: Geir Martin Strande

Håndplukket favorittartistene

Ni artister fra Norge, Nederland, Storbritannia og USA skal opptre under «Exist for Love Sessions».

Iris, Askjell og Ur Monarch spiller her i Bergen, mens de resterende er med via strømming på nett. Alle er artister som Aksnes selv er fan av.

– Jeg leverte egentlig bare en liste med artister jeg gjerne ville ha med, og så oppdaget jeg mye ny musikk på veien. De ni som opptrer nå, er en veldig god blanding av både sjanger og etableringsgrad.

Til å begynne med ville hun at alle artistene skulle spille tre låter hver. Det viste seg å skulle bli vanskelig å gjennomføre.

– Ni ganger 15 minutter ble veldig lenge, så til neste gang vil jeg nok spre dette over flere dager, sier Aksnes og ler.

– Men mange av dem har valgt å fremføre låter som er helt ferske. Jeg gleder meg til at alle skal få høre stemmene deres.

– I sånne tider som dette rister verden, og det er så mange kamper en føler en må kjempe. Ingen kan ta alle disse kampene, men kanskje kan vi med dette minne alle på at det fremdeles er litt kjærlighet igjen. Foto: Geir Martin Strande

Klar med ny musikk

Aurora Aksnes har ikke bare en festival på tapetet. Ny musikk er også klar, men en slippdato er vanskelig å sette.

– Det føles rart å skulle gi ut musikk nå, og potensielt ta fokuset vekk fra alt som skjer i verden.

Aksnes skal selv opptre med en gammel låt hun aldri har spilt live før, som en gave til fansen. Akkurat hvilken låt dette er, vil hun ikke fortelle, men hun kan røpe at det er en låt fansen har etterspurt lenge.

– Dette handler jo ikke om meg, men det ble viktig å gi noe ekstra. Jeg har mange fans som bor i land som ikke er like åpne som Norge. Dette er for dem.