Sjaman Dureks bok stoppes

Cappelen Damm stopper boka til den selverklærte sjamanen Durek Verrett. Boka skulle etter planen utgis på norsk i slutten av måneden.

For mindre enn 20 minutter siden

STOPPES: Dureks nye bok stoppes både i Norge og Sverige. Bildet er fra da prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek holder foredrag på Clarion hotell i Stavanger tidligere i år. Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

– Vi leste ikke boken nøye nok da vi antok den. Det har vi gjort nå. Vi har bestemt at den ikke kan utgis, sier forlagssjef Knut Ola Ulvestad i Cappelen Damm til NTB.

Han understreker at boka stoppes på grunn av etiske vurderinger. Cappelen Damm ble oppmerksom på problematiske passasjer i boka først etter mediestormen som oppsto da den ble utgitt i USA.

– Det var passasjer i den amerikanske versjonen som vi ikke trodde var med i den norske utgaven. Det viste seg imidlertid at bøkene var identiske, sier Ulvestad.

Stanses i Sverige

Det er spesielt avsnittene som handler om årsaker og behandlingsformer for kreft, som er problematiske, ifølge forlagssjef Ulvestad.

Onsdag kveld avgjorde også Nona forlag i Sverige at de stanser den svenske utgivelsen av boka, melder NRK.

– Vi undersøker saken fra vårt ståsted og har en dialog med det norske forlaget, men foreløpig har også vi stanset utgivelsen, sier pressekontakt Jiwar Roshan i Nona forlag til nettstedet Svensk Bokhandel.

Hevder kreft er selvpåført

Verrett skriver i boka at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve. Han mener også at det kan skyldes problemer på jobben eller i ekteskapet, skriver Dagbladet.

– Dette er tekstblokker som kan være sårende for mennesker som har familie og venner med sykdommen, sier forslagssjefen.

Durek Verrett skriver videre at tilfeldig sex tiltrekker seg underjordiske ånder. Over det irske nettstedet Xposé sier han at kvinner får «avtrykk» på innsiden av vagina, dersom de har for mange sexpartnere. Han sier at dette må renses ut og at han tilbyr øvelser for dette.

– Glapp for oss

Boken skulle ha undertittel «Sjamanske metoder for å gjenvinne din personlige kraft, skape indre forvandling og gjøre verden lysere», ifølge VG.

Cappelen Damm mente i utgangspunktet at boka ville være interessant for et norsk publikum på grunn av Durek Verrett sin relasjon til prinsessen, og hans inntog i den norske offentligheten.

– Vi tenkte folk ville være interessert i hans tanker, livssyn og behandlingsmåter. Men så var det deler som glapp for oss. Vi har gjort en redaksjonell feilvurdering. Det tar vi konsekvensene av i tolvte time, sier Ulvestad.

Prosessen med å droppe boka begynte forrige onsdag, under bokmessen i Frankfurt.

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at de var et par i mai, like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.