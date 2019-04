Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: Svensk-tysk suksesslegering

Miki Anagrius / PNKSLM Recordings

Hva: Les Big Byrd

Hvor: Underlig

Når: Torsdag 4. april kl. 20.

Hvorfor: Med enkelte unntak, har indiescenen lyktes altfor dårlig med å hente inspirasjon fra krautrock. Svenskene i Les Big Byrd skriver seg imidlertid inn på den samme listen over slike unntak som storhetene Stereolab, Spacemen 3 og Spiritualized.

Med bakgrunn fra band som Fireside og The Cesars, har Joakim Åhlund og Frans Johansson gitarkvalifikasjonene i orden. Samtidig er deres nye band tydelig påvirket av elektronisk dansemusikk. I Les Big Byrd bruker de krautrockens innstendige rockegroove som hjulstell, noe som gir deilig fart til alle deres psykedeliske innfall og melodiøse friskhet. Ikke helt ulikt Wooden Shjips, som nylig gjestet byen, men med større innslag av synth, svensk spilleglede og smittsomt humør.

Erik Fossen

KUNST: Sjekk ut stripens nye visningsrom

Bergen Byarkiv

Hva: Snikstart på Bergen Assembly

Hvor: Belgin (Kode 2)

Når: Fredag 17.30 til 21.30 og lørdag 11.00 til 21.30.

Hvorfor: Til helgen er det introduksjonsdager for Bergen Assembly, den store kunstmønstringen som arrangeres i Bergen hvert tredje år. I den anledning åpner Bergen Assembly et helt nytt visningslokale i Bergen, i første etasje på Kode 2.

Førsteetasjen i Kode 2 ble bygget som kunst- og kulturlokale på slutten av 1970-tallet, men har aldri vært offentlig tilgjengelig. Lokalene har blant annet vært brukt av NRK, som var i bygget til 1994.

Til helgen åpner altså lokalene, som skal være en viktig del av årets utgave av Bergen Assembly. Der vil det blant annet bli diskutert hvilke ideer, perspektiver og hvilken estetikk som legger grunnlag for en kunstmønstring som Bergen Assembly.

Kjetil K. Ullebø

FESTIVAL: Gå på punkfestival

presse

Hva: Totalagenda Festival

Hvor: Victoria Café og Pub

Når: Fredag og lørdag

Hvorfor: «Drep for fred», synger bandet Urbanoia på låten med samme navn. Låten varer i ett minutt og 22 sekunder, og består av to-tre akkorder. Urbanoia er ett av ti band som spiller på Totalagenda Festival på Victoria. Ti band som alle mikser seg en sjangercocktail bestående av blant annet punk og hardcore.

Stavanger-bandet Urbanoia kjører på med noe som kan minne om klassisk 80-talls hardcore, mens Nag, som også kommer fra Stavanger, slenger litt metal inn i miksen.

På Totalagenda kan man også høre de lokale punklegendene i Obnoxious Remains, som består av medlemmer fra band som Di Kjipe og Hjerteslag. Og de mer poppete og melodiøse danskene i Molly.

Dette blir hardt, høylytt og hurtig.

Kjetil K. Ullebø

TEATER: Vreeswijk møter Grytten

Kata Pasztor

Hva: Musikalsk kjærlighetsdrama

Når: Torsdag 20.30

Hvor: Hordaland Teater

Hvorfor: Knut Elvik og Anne Bolette Stang Eng har laget et unikt, musikalsk kjærlighetsdrama på Hordaland Teater. Dette har de gjort ved å kombinere nynorske tekster fra Frode Grytten og svenske visesanger fra Cornelis Vreeswijk.

Skuespillerne Knut Elvik, Oda Alisøy og Hanne Mellingen vil lede deg inn i en historie om trøblete kjærlighet og ensomhet. Historien handler om et par som forsøker å nå hverandre, men som til stadighet tar valg som fører dem lenger bort fra hverandre. Du vil også møte «den andre kvinnen», som naturlig nok vil skape enda mer dramatikk. Erik Persen er på tangenter, mens Håkon Mellingen spiller trommer.

Marita Ramsvik

FESTIVAL: Øl, øl og mere øl

Ørn E. Borgen/Aftenposten (arkiv)

Hva: Bergen Craft Beer Fest

Hvor: Verftet USF

Når: Fredag og lørdag ettermiddag/kveld

Hvorfor: Øl er kultur, etter hvert også i Norge. Det siste tiårets oppblomstring av hjemmebrygging, mikrobryggerier og skjenkesteder med flere ølvarianter enn sitteplasser, har åpnet mange øyne og ganer for hvor mye forskjellig som kan gjøres med humle, malt og vann.

Øl er også kulturutveksling. Selv om Bergen Craft Beer Fest godt kunne hatt et norsk navn, skal de ha honnør for å samle rundt 30 bryggerier fra 12 land. Dermed er det duket for en skikkelig smaksodyssé denne helgen. Så får man håpe at ivrige gjester ikke lar ølgleden skli over i ukultur.

Erik Fossen