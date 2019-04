For 14 år siden opplevde Yngvill sitt største mareritt. Nå blir historien hennes dataspill.

Det startet med at Yngvill Hopen malte et portrett av sin avdøde far. Nå blir historien hennes dataspill.

Det er helt stille i Henchman & Goons kontorlokaler på Dokkekaien.

Småbarnsmoren Yngvill Hopen jobber til vanlig som daglig leder i bedriften.