En stillfaren film om vold

Med små, enkle virkemidler greier denne filmen å vise noen av mekanismene i et forhold der kvinnen mishandles.

Jeg blir alltid nervøs når jeg skal se typiske temafilmer. Særlig hvis de tar opp en tematikk jeg er opptatt av og opprøres av. Jeg frykter at tematikken skal overskygge det kunstneriske, at jeg skal like filmen fordi den handler om noe viktig mer enn fordi den er god. Jeg frykter plakatkunst og pamflett-film. Med Mona J. Hoel bak roret, har jeg ingen ting å frykte.