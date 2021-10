Første gang de rødgrønne partiene ga sitt felles løfte, feiret de på jazzklubb. Andre gang spilte partilederene triangel. Tredje gang smalt de til med et helt korps. Etter åtte år med Erna er de rødgrønnes politiske instrument tilbake.

«Kulturløftet» er tilbake. Men denne gangen er alt blitt dyrere.

Politikken som brakte de rødgrønne sammen for første gang i 2004, er på vei tilbake. Denne gangen er «kulturløftet» blitt mye dyrere.

Det er duket for comeback for et gammelt politisk prosjekt.

«Kulturløftet» fra 2004 var den første politiske plattformen de rødgrønne partiene laget sammen.