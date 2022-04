Amedia-aviser flytter trykkingen fra Førde til Voss

Amedia avvikler sitt trykkeri i Førde. Sogn Avis og Firda inngår trykkerisamarbeid i Voss, hvor det bygges et nytt trykkeri.

Avisa Hordalands trykkeri- og distribusjonsselskap står for etableringen.

– I praksis har vi enten måttet utvikle og utvide trykkeriet vårt eller legge det ned. Vi valgte å satse, og nå har vi avtalt å trykke flere av Amedia-avisene på Vestlandet, sier Terje Olsen, utviklingssjef konsern i Hordaland.

Styreleder Ole Morten Ona Ringdal i Firda sier at samlingen av flere aviser i ett trykkeri er en åpenbar mulighet til å redusere kostnader.

Styreleder i Sogn og Fjordane Avistrykk, Morten Kringler, forteller at styret onsdag kom fram til at det ikke lenger er grunnlag for drift på trykkeriet i Førde. Ti ansatte, fordelt på mellom sju og åtte årsverk, blir berørt av nedleggelsen.

