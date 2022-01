100.000 flere utlån i 2021 ved biblioteket i Bergen

Statistikk fra Bergen Offentlige Bibliotek ga biblioteket en god nyhet. – Nå er vi optimister for 2022, sier avdelingsleder.



Biblioteket i Bergen opplever en stigning i utlån i 2021, men avdelingsleder håper at 2022 kan nå toppåret 2019.

Ruben Njøtøy

Utlån ved Bergen Offentlige Bibliotek har økt med over 100.000 fra 2020 til 2021.

– Det er gode nyheter, sier avdelingsleder Kjersti Hatland på Hovedbiblioteket.

Hatland forteller at koronapandemien og restriksjoner har gjort at arrangementer og aktiviteter har vært vanskeligere å tilby i 2020 og 2021.

Avdelingsleder Kjersti Hatland på Hovedbiblioteket viser til at biblioteket er blitt godt brukt i forhold til 2020.

– Så det er veldig fint å se at utlånstallene likevel stiger igjen, sier Hatland, som legger til at det ikke er ny rekord.

100.000 mer i 2019

Bokåret 2019 var nemlig et rekordår både for utlån og besøkstall på biblioteket, med totalt 769.714 utlån.

– I forbindelse med Bokåret 2019 hadde vi spesielt mange arrangementer og jobbet aktivt med formidling.

– Vi har de siste årene også åpnet splitter nye bibliotek i Åsane og på Laksevåg, og fått utvidet BibLab-biblioteket for barn og unge på Sletten senter.

Barnelitteratur lånes mest

Hatland forteller at forskning på lesevaner har gitt grunn til bekymring når det gjelder barn og lesing. Hos barn fra 11 år har fritidslesningen vært synkende, viser tallene.

Men de aller siste tallene fra Kantar, som er Norges kommersielle analysemiljø for medier, viser imidlertid en gledelig trend blant yngre barn.

Det samme ser Hatland igjen i bibliotekets utlånstall.

– Cirka halvparten av bøkene som blir utlånt, er barnelitteratur. Det kan virke som at lesekampanjer som Sommerles, har hatt en positiv virkning, sier hun.

Hun forteller at biblioteket hele tiden jobber for gode leseopplevelser for barn og unge.

– Bibliotekene prøver å legge til rette for at familier kan ha en møteplass her ved å tilby arrangementer og aktiviteter for barn og unge, spesielt i helgene.

Fakta Mest utlånt Skjønnlitteratur voksen Tore Renberg: «Tollak til Ingeborg» – utlånt 642 ganger Lars Mytting: «Hekneveven» – utlånt 597 ganger Roy Jakobsen: «Bare en mor» – utlånt 496 ganger Skjønnlitteratur barn Bjørn Sortland: «Mission 1: Rio de Janeiro» – utlån 321 ganger Amina Sewali: «Hør'a dagbok!» – utlån 262 ganger Kathrine Nedrejord: «Lappjævel!» utlån 236 ganger Les mer

Optimist

Nå håper Hatland på at 2022 blir et godt år for bibliotekbrukerne og lesingen.

– Jeg er født optimist, så jeg satser på at 2022 blir året hvor vi kan nærme oss rekordåret 2019.

