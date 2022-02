To Oscar-nominasjoner til «Verdens verste menneske»

Den norske filmen «Verdens verste menneske» er Oscar-nominert for både beste utenlandske film og beste manus. Dansk-norske «Flukt» er nominert til tre priser.

«Verdens verste menneske» ble tirsdag nominert til to Oscar-priser i Hollywood. Regissør Joachim Trier (til venstre), skuespiller Renate Reinsve og produsent Thomas Robsahm utenfor Filmens hus da filmen ble valgt ut som Norges Oscar-kandidat i oktober i fjor.

NTB

Det ble klart tirsdag ettermiddag da skuespillerne Tracee Ellis Ross og Leslie Jordan kunngjorde alle de nominerte i de til sammen 23 kategoriene i Oscar-utdelingen.

«Verdens verste menneske» er regissør Joachim Triers siste film i det som er omtalt som «Oslo-trilogien».

– Vi heier hele veien

Hovedrolleinnehaver Renate Reinsve sier hun ikke helt forstår hva som gjør at så mange kjenner seg igjen i hennes karakter i filmen «Verdens verste menneske».

– Jeg blir ikke helt klok på hva det er som treffer, sier hun.

«Verdens verste menneske» er Oscar-nominert i kategorien beste originalmanus og beste utenlandske film.

Regissør og manusforfatter Joachim Trier sier han er overrasket og rørt.

– Dette er helt sjokkerende uventet, sier Eskil Vogt, som også har vært med på å skrive manus til filmen.

– Endelig! Denne fantastiske filmen fortjener virkelig å bli Oscar-nominert. Og at den nå står med to nominasjoner, er helt fantastisk, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker lykke til:

– En utrolig sterk film jeg anbefaler på det sterkeste. Vi heier hele veien, heter det fra statsministeren.

– Det er en stor dag for Norge, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Dansk-norsk film fikk tre nominasjoner

I kategorien beste utenlandske film konkurrerer Tries film med den dansk-norske animerte dokumentaren «Flukt», som er nominert i hele tre kategorier – beste utenlandske film, animasjonsfilm og dokumentar.

Den norske filmprodusenten Maria Ekerhovd i Mer Film er samprodusent for animasjonsfilmen, og den har fått produksjonsmidler fra Norsk filminstitutt. Filmen er regissert av danske Jonas Poher Rasmussen og forteller 36 år gamle Amins historie om da han flyktet fra Afghanistan til Danmark som barn.

Japanske «Drive My Car», «Hand of God» fra Italia og «Lunana: A Yak in the Classroom» fra Bhutan er også nominert i kategorien beste utenlandske film.

Flere spådde at Renate Reinsve ville bli Oscar-nominert som beste kvinnelige skuespiller, men det ble ikke tilfelle.

Faste manus-makkere

Manus til «Verdens verste menneske» har Trier skrevet sammen med sin faste makker Eskil Vogt. De to har også samarbeidet om manuset til «Reprise» og «Oslo 31. august», som er de øvrige filmene i «Oslo-trilogien».

De øvrige nominerte for beste manus er «Belfast», «Don't Look Up», «Licorice Pizza» og «King Richard».

«Verdens verste menneske» har vakt oppsikt helt siden den første gang ble vist under filmfestivalen i Cannes. Der vant hovedrolleinnehaver Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller, den første prisen til noen norsk skuespiller i Cannes noensinne.

Flere spådde at Reinsve også ville bli Oscar-nominert i samme kategori, men det ble ikke tilfelle.

Nominert i Frankrike og Storbritannia

I desember ble filmen hedret ved at medlemmene av filmkritikerlaget New York Film Critics Circle (NYFCC) kåret den til årets beste utenlandske film. Det har ikke skjedd før med en norsk film.

Den er også nominert til den franske nasjonale filmprisen César i kategorien for beste utenlandske film. I forrige uke ble det kjent at Renate Reinsve er nominert til prisen for beste kvinnelige skuespiller under kommende utdelingen av den britiske Bafta-prisen.

Flere nominasjoner, men ingen pris

Norge har fem ganger tidligere blitt Oscar-nominert i kategorien for beste utenlandske film, men uten å vinne.

I 1957 ble Arne Skouen-filmen «Ni Liv» nominert. I 1987 ble Nils Gaups «Ofelaš» («Veiviseren») nominert. Det samme ble Berit Nesheim-filmen «Søndagsengler» i 1996, før Petter Næss sin «Elling» ble nominert i 2001.

I 2012 var det knyttet forventninger til spillefilmen «Kon-Tiki» av Joachim Rønning og Espen Sandberg, men heller ikke da ble det noen pris.

Norge har imidlertid to ganger vunnet en pris under den gjeve utdelingen i Hollywood, men i andre kategorier. I 2007 vant regissør Toril Kove prisen for beste animerte kortfilm med «Den danske dikteren». I 1951 vant Thor Heyerdahl prisen for beste dokumentarfilm med filmen «Kon-Tiki».