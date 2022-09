Durek Verrett reagerer på kritikk – forsvarer vaginarensing og koronauttalelser

Durek Verrett reagerer på kritikken mot flere av hans utsagn som er blitt kontroversielle i Norge. Kulturforskjeller, sier han.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i bursdagen til prinsesse Ingrid Alexandra i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det kan aldri holdes noen form for samtale før vi i det minste anerkjenner at vi kommer fra to ulike spektre. To ulike kulturer som tenker på to ulike måter, sier Verrett til TV 2.

Verrett sier at en medaljong hjalp ham da han var smittet av koronaviruset. Han forsvarer den stive prisen medaljongen selges for, over 2.000 dollar på Verretts egen hjemmeside, med at den er håndlagd i USA.

– Her i Norge er det helt medisinsk, medisinsk og medisinsk. Og det er greit, det er deres kultur. Men i USA ser vi mot holistiske ting, sier Verrett.

Verrett har også fått kritikk for den såkalte vaginarensingen han promoterer.

– Jeg snakket om kvinnekultur i USA. I kvinnekulturen der vet man at når kvinner har en seksuell partner, er det et energiavtrykk som sitter igjen etter den seksuelle partneren inne i de seksuelle kjertlene. Derfor går mange kvinner i USA gjennom renselsesritualer for å bli kvitt det, sier Verrett.

Biologiprofessor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo sier at Verrett serverer en masse vrøvl, og at det han sier er tull. Han har selv bodd i USA og sier dette ikke kan forklares med kulturforskjeller.

Prinsesse Märtha Louise sier at kritikken minner om den hun fikk for sin engleskole og selskapet Soulspring.

