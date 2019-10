Mannen bak Polkabjørn viser sin mørke side

Bjørn Tomrens debutplate er så mørk at man kan drukne i den.

UNDER EGET NAVN: Bjørn Tomren slipper sin debutplate under eget navn. «Bad Science Fiction» er enn langt mørkere plate enn det vi vanligvis forbinder med Tomren. Simen Øvergaard/pressebilde

Petter Lønningen

For mindre enn 30 minutter siden

Fakta Bjørn Tomren «Bad Science Fiction» Propeller Recordings (folk)

Bjørn Tomren er nok mest kjent for å utgjøre halvparten av Polkabjørn og Kleine Heine, kultbandet som er beryktet for sin absurdistiske jodlepolka, men komikeren og musikeren har en mørkere side.

«Bad Science Fiction» er et mørkt og melankolsk album om endetiden, tap og personlig undergang; dette er vonde, vakre viser om fremmedgjøring, desperasjon og resignasjon, om mennesker som driver inn i hverandres armer og bort fra hverandre igjen.

Litt som om Weird Al Yankovic skulle laget «Murder Ballads», altså. Sammenlikningen er heller ikke så søkt, dette er nemlig visesang i americanatradisjonen, tungt lastet med slepne rytmer, klangrike strengeinstrumenter og trykkende stemninger.

Over ti spor forteller Tomren historier om mennesker som mister seg selv og andre. Rastløse «Black Freighter»; den virrete «Dr. Mabuse»; lengtende «Hiroshima, Mon Amour»; smektende «Drinking In Helsinki» – her blandes Nick Cave, Nick Drake og Leonard Cohen om hverandre, ispedd en god dose amerikansk folkemusikk. Med på laget har Tomren et realt stjernelag (blant andre Stein Urheim, Stian Carstensen og Anders Bitustøyl, for å nevne noen få), men særlig Åse Britt Reme Jakobsens nydelige, markante sangstemme gir låtene en ekstra dimensjon.

Hør BTs kulturpodkast:

«Bad Science Fiction» er en litt vanskelig utgivelse. På den ene siden tar ikke Tomren noen sjanser med sjangeren sin: Dette er variasjoner over velkjente ideer og temaer, både musikalsk og semantisk sett. Men spørsmålet er om det egentlig gjør så mye: Albumet er nemlig så rikt på stemning og sjel at det føles som om man kan drukne i bildene Tomren maler frem, om det ikke hadde vært for de mange lysglimtene av håp som får mørket til å sprekke. Akkurat det vi trenger i disse tider.