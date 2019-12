De største scenene i Bergen har nominert sin favoritt. Stem frem en vinner her.

I fjor gikk Kevin Vågenes av med seieren. Men hvem er årets publikumsfavoritt?

VINNER: I fjor vant Kevin Vågenes publikumsprisen. Den 19. januar til neste år blir det avgjort hvem som vinner prisen for 2019. Foto: Ørjan Deisz

For andre gang samarbeider Bergens Tidende og Bergen Teaterforening om å kåre vinneren av BTs publikumspris, der BTs lesere skal kåre årets favoritt på bergensscenenen.

Kandidatene er nominert av byens syv scener: Fyllingsdalen Teater, Cornerteateret, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Ole Bull Teater, Den Nationale Scene og Hordaland Teater.

De nominerte kunstnerne har alle vært med på å prege 2019 med sin innsats i drama, humor og dans.

Avstemmingen stenges 12. januar. Vinneren blir offentliggjort under utdelingen av Pernillestatuetten på Ole Bull Scene søndag 19. januar 2020.

Stem på din favoritt her! Og bla ned for å lese mer om de nominerte.

Bjarte Hjelmeland er en norsk skuespiller, regissør og sanger og har vært teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen fra 2008 til 2012. Han er nominert for sitt nye soloshow «Ja» på Ole Bull Scene, som for øvrig fikk fem av seks hjerter av BTs anmelder.

Og han holder seg opptatt. På samme scene spilles «Svartnissen kommer til Bergen» regissert av Hjelmeland. I høst har han solgt over 28.000 billetter i Bergen alene, ifølge Ole Bull Scene.

Preben Hodneland er en skuespiller fra Lindås utenfor Bergen. Han debuterte på Den Nationale Scene i Hellemyrsfolket i 2014, og har siden spilt på Trøndelag Teater, medvirket i filmer og er nå ansatt på Det Norske Teatret i Oslo.

Sistnevnte samarbeidet i høst med Hordaland teater (nå Det Vestnorske teater) om forestillingen Raskolnikov. Og det er nettopp rollen som Raskolnikov Hodneland er nominert for. «Preben Hodneland i tittelrollen er helt nydelig», skrev BTs anmelder, og ga forestillingen fem hjerter.

Yngve Seterås er en skuespiller godt kjent for det bergenske publikum fra DNS og andre scener. Han har medvirket i forestillinger som «Vildanden» (2004), «Ordet» (2011) og «Sånne som oss» (2015) for å nevne noen.

De siste årene har han vært tilknyttet Fyllingsdalen teater, og er nominert av teateret for en rekke rolletolkninger. Seinest spilte han rollen som kongen i «Askepott», som fikk fire hjerter av BTs anmelder.

Bjørn Willberg Andersen er en av veteranskuespillerne på Den Nationale Scene, der han har vært ansatt siden 1988 og går under kallenavnet «Bamse».

Han er blant annet kjent for sin tolkning av Gunnar Staalesens Varg Veum og har spilt i forestillinger som «Kong Lear», «Hellemyrsfolket», og «Vår ære/vår makt». I år er han nominert for sine roller i «Skipet De Zee Ploeg» og «PeerGynt DUB».

Alwynne Pritchard er en britisk komponist, kurator og performancekunstner og underviser ved Griegakademiet i Bergen. Hun har vært aktiv på mange bergensscener, særlig det siste året, og er derfor nominert til BTs publikumspris av BIT teatergarasjen.

Hun sto på scenen i «Underground» av bergenske Neither Nor, i tillegg til å skrive musikken til stykket. Hun har også stått på scenen i forbindelse med ulike prosjekter under Bergen Assembly. Mange så henne nok også som konferansier på åpningen av Festspillene.

Musikaljentene består av Cecilia Strønen Damm, Mathilde Strønen Damm, Selma Strønen Damm og Lovise Espeland. De er alle mellom 17 til 20 år, men har allerede rukket å sette opp sin tredje musikal.

Først ut var julemusikalen «Julens magi» i 2014 som for tiden vises på Cornerteateret, etterfulgt av Halloween-forestillingen «Marerittet» i 2017. I år er de nominert for musikalen «Gaten vår», som hadde premiere i april og fikk fem hjerter av BTs anmelder.

James Long nomineres for sin medvirkning i forestillingen «Footnote number 12», en av Carte Blanche's co-produksjoner i 2019 som ble vist i Bergen i oktober. Forestillingen er en monolog for to, en skuespiller og en lyddesigner, som prøver å måle en 13 år gammel artikkel fra New York Times opp mot vår egen samtid.

