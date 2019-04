«Litt for stort melodrama»

I våre daglige samtaler er det lett å glemme at migrasjon slett ikke er noe nytt, og at vårt fellesskap har vært utsatt for store prøvelser også før.

Derfor er det absolutt på tide at mindre omtalte sider ved migranthistorien løftes frem slik det gjøres i Skipet «De Zee Ploeg», der vel seks hundre økonomiske flyktninger trengte vår hjelp i 1817.