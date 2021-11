Ukjente brev fra Nina Grieg har dukket opp

Nina Grieg hadde vært enke i 28 år da hun døde i 1935. Brevene hun skrev til venninnen i København er nye biter i puslespillet som utgjør sangerens liv.

Nina Grieg betrodde seg til sin danske venninne da hun med sorgtungt hjerte måtte forlate Troldhaugen.

Egentlig skulle hun feires i fjor, men nå skal omsider Nina Griegs 175-årsjubileum markeres. Det skjer ved en minifestival som starter lørdag 20. november på Troldhaugen, der hun bodde med sin komponistmann Edvard Grieg.

Faglig ansvarlig for festivalen er Kodes Monica Jangaard, konservator på Troldhaugen og Siljustøl.

– Nina spilte en veldig stor rolle i Edvard Griegs kunstnerskap, men har vært for lite synlig. Hun fortjener å komme mer frem i lyset. Dette er en måte å fortelle om henne på, sier hun.

Nina Grieg var utdannet sanger, og skal ha vært til stor inspirasjon for sin mann. «Alle mine sanger er skrevet til henne», proklamerte han.

– En flott ting å si, synes Jangaard.

– Han mente at hun var den som best tolket hans sanger. Nina ble en veldig viktig person for å promotere ham, og en viktig kunstnerisk følgesvenn.

«Den beste tolkeren av mine sanger», mente Edvard Grieg om sin sangutdannede kone Nina.

Etterspurt sangpedagog

Etter sin manns død fortsatte Nina Grieg et aktivt liv, som etterspurt sangpedagog, fagressurs og rådgiver. Hun deltok flittig i kulturlivet, og reiste også mye.

Sammen med sin ugifte søster Tonny Hagerup vekslet hun på å være i Norge om sommeren og i København vinterstid. Aviser fikk hun ettersendt der hun var.

– Hun var opptatt av kultur og samfunnsliv, og holdt seg orientert, forteller Jangaard.

«Kjære fru Christensen!» Nina Grieg brevvekslet med konen til hotelldirektøren på Hotel Monopol i København, der Nina og søsteren Tonny bodde i lange perioder fra 1915.

I København bodde søstrene som oftest på Hotel Monopol, like ved Kongens Nytorv. Nina Grieg ble god venninne med hotelldirektørens kone, Emilie Christensen.

De holdt kontakten via brev, og den danske venninnen fikk vite hvor tøft det var å måtte flytte fra Troldhaugen.

Troldhaugen, slik den så ut på Nina og Edvard Griegs tid.

«Jeg gruer mig»

For Nina Grieg var Troldhaugen en idyll hun var veldig lei seg over å måtte selge. Her sammen med Edvard.

For i 1919 visste Nina Grieg at nå var det slutt. Hun klarte ikke lenger å ta seg av eiendommen hun var så glad i. Den var for stor og for dyr å holde. Troldhaugen måtte selges. Til Emilie skrev hun:

« ... ubeskrivelig deiligt er her og så såre vemodig for mig at det er sidste Sommer her i mit gamle kjære Hjem. Jeg gruer mig til hele udflytningen.»

Datteren Alexandra døde av hjernebetennelse som baby. Nina og Edvard Grieg fikk ikke flere barn.

Nina og Edvard Grieg hadde ingen etterkommere som kunne ta seg av eiendommen. Alexandra, datteren de fikk året etter at de giftet seg i 1867, døde brått av hjernebetennelse ett år gammel.

I september 1919 gikk flyttelasset fra Troldhaugen. Til hotelldirektøren på Monopol, Martinus Christensen, betrodde Nina Grieg dette:

«Nu har jeg en Ond Tid for meg, gid den var vel overstået».

At Kode nå har fått fatt i de ukjente brevene fra Nina Grieg, er ganske tilfeldig, forteller Jangaard. De fikk en henvendelse fra hotellparets etterkommere, og slik sikret de seg brevene.

For Christensen-familien i Danmark har i alle år tatt vare på korrespondansen mellom Nina Grieg og hennes København-venner.

Har var utdannet sanger og Edvard Griegs støttespiller og ektemake. Nina Grieg var viktig for mannens kunstnerskap, men har kommet i skyggen, mener Kode-konservator Monica Jangaard.

– Kvinner sett med menns blikk

Ifølge Jangaard er brevene interessante biter i puslespillet som forteller om i Nina Griegs liv. Og det fortjener Nina i lys av et kvinneperspektiv i musikken, mener hun.

– Kvinnelige utøvere og komponister er sett for mye med menns blikk, både fra kritikerhold og fra historikere. Mange kvinner er blitt værende for mye i skyggen.

Mini-festivalen på Troldhaugen varer til og med onsdag 24. november, og byr på både paneldebatt, foredrag og konsert med Edvard Grieg Kor. Publikum kan også bivåne sangere ved Griegakademiet ha masterclass med Solveig Kringlebotn.

Monica Jangaard og kollegene lover å fortsette å gi Nina Grieg oppmerksomheten hun fortjener.

– Dette skal vi jobbe videre med. Kvinner i musikken er et forsømt felt. Der er det mye som ligger uoppdaget, sier Kode-konservatoren.

