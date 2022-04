Podkasterne satser på påskegru, med blandet suksess

Flere nye podkaster har påskelansering. Vi har sjekket tre av dem.

Ine Wilmann spiller hovedrollen i «Vennen», den første av fire korte grøssere som NRK Lyddrama slipper i antologien «Skygger» denne påsken.

Påsken er tid for nøtter og mysterier, og podkast er et ypperlig medium for å formidle gode historier fulle av forundring.

Flere større satsinger blir sluppet i disse dager, og i god påsketradisjon er det gåter og gru som er gjennomgangstema – men på vidt forskjellige måter, både i innhold og form.

Så hva skal du velge å ha på øret blant ferske podkaster som allerede ligger klare når palmehelgen setter inn? Vi har sjekket ut tre, som i varierende grad treffer påskespikeren på hodet.

1 «Skygger» (NRK Lyddrama) Podkastantologien «Skygger» finner du ved å søke opp «Mørke fortellinger» i NRK Radio-appen. Radioteatret har byttet navn til NRK Lyddrama, og for andre år på rad slipper de en påskekrim. Antologien «Skygger» består av fire enkeltstående historier på en halvtime hver, hvorav vi har fått høre de første to. Felles for historiene er at de «handler om ondskapen som bor i deg, og hva som skjer når den tvinges til overflaten», en beskrivelse som kan pirre nysgjerrigheten hos de fleste. Til tross for gode skuespillere og kjente manusforfattere, klarer imidlertid verken «Vennen» av barnebokforfatter Robert Næss, eller «Helten» av krimforfatter Eirik Husby Sæther, å leve opp til ambisjonene. Begge historiene har en lang oppbygning før alt plutselig snur og ender i et platt antiklimaks. Mens avslutningen i «Vennen» føles revet ut av løse luften uten god kobling til historien for øvrig, mislykkes «Helten» ved at plottet er lett å gjennomskue fra første sekund. I tillegg er «Helten» basert på virkelig banale fordommer mot mennesker som jobber som vektere, til den grad at jeg ville blitt kraftig provosert dersom jeg hadde dette yrket selv. Likevel bygger «Skygger» på NRKs sterke radioteatertradisjoner, og evner til en viss grad å skape den uhyggen mange jakter på i en påskekrim, så helt bortkastet tid er det ikke. I god NRK-podkast-tradisjon må man forvirrende nok søke opp «Mørke fortellinger» i NRK Radio-appen for å finne «Skygger». Lykke til.

2 «Mysterier fra Norge» (NRK) NRK-podkasten «Mysterier fra Norge» funker nok bedre for deg som er interessert i myter og snodig kulturhistorie, enn deg som leter etter nervepirrende påskemysterier. «Mysterier fra Norge» er en helt annen type NRK-produksjon. Programleder Kristi Hoel tar oss gjennom et knippe mystiske historier fra rundt om i det ganske land, og forsøker å finne ut om de stemmer, ved hjelp av lokale NRK-journalister. To episoder – «Mannbjørnen» fra Nordmøre og «Offersteinen» fra Finnmark – er allerede sluppet, og de neste to av i alt åtte episoder kommer på tirsdag i påskeuken. «Mysterier fra Norge» funker nok bedre for deg som er interessert i myter og snodig kulturhistorie enn deg som leter etter nervepirrende påskemysterier. Men jeg faller mer i den første kategorien, og lar meg fascinere. I tillegg er podkasten en skikkelig gullgruve for alle oss som setter pris på det norske dialektmangfoldet. Produksjonens distriktsprofil blir tydelig ved at Hoel ikke holder et knepp igjen på den sjarmerende Oppdalsdialekten. En trygg og behagelig fortellerstemme til tross, produksjonen kunne hatt godt av å lene seg mer på menneskene som faktisk er ute og forsøker å finne en løsning på mysteriene. Fortelleren er god på å skape bilder i hodet mitt, men tar for mye av plassen, noe som gjør det vanskeligere å bli revet med og kjenne at noe står på spill. De to første episodene lover likevel godt – her finner du sikkert noe å undres over.

3 «Obiora får ikke puste» (Svarttrost) Obiora-saken fortjener oppmerksomhet, og denne podkasten er et svært godt sted å starte, mener BT-anmelder Stig Arild Pettersen. I september 2006 døde den 48 år gamle norsk-nigerianeren Eugene Obiora mens han ble pågrepet av politiet på et Nav-kontor i Trondheim. Politimennene ble frikjent, men anklager om politivold og rasisme haglet i demonstrasjonene som fulgte over hele landet. I dokuserien «Obiora får ikke puste» går journalist Synva Hjørnevik saken etter i sømmene for å forsøke å finne ut hva som virkelig skjedde, og om noen burde holdes ansvarlig for Obioras død. Det lille produksjonsselskapet Svarttrost har blitt et av Norges aller fremste miljøer for denne typen historiefortelling og dokumentarer, og «Obiora får ikke puste» gjør ikke skam på dette ryktet. Serien er solid produsert og godt journalistisk gjennomarbeidet, selv om det etter tre episoder gjenstår å se hvor mye nytt som egentlig kommer frem. Hjørnevik er imidlertid den første journalisten som får politimennene i saken til å stille til intervju, noe som styrker podkastens troverdighet. Obiora-saken var en stor tragedie, og faller langt utenfor noe vanlig påskekrimformat. Men historien fortjener oppmerksomhet, og denne podkasten er et svært godt sted å starte. Du finner den i Spotify.

