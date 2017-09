17 år gamle Frieda Krøgholt spiller Eva i den danske versjonen av «Skam», som har premiere i København fredag.

– Noe av det vanskeligste var egentlig å lage et ordentlig skille mellom Eva og meg selv. Vi er ulike på mange måter, men jeg kjenner meg likevel så veldig godt igjen i problemstillingene som hun og de andre «Skam»-karakterene sliter med, sier Krøgholt til Aftenposten.

Bak scenen på det københavnske bydelsteatret, Aveny-T, står 17 år gamle Frieda Krøgholt. Det brune, lange håret, farget for anledningen, er samlet i en hestehale. Strikkegenseren er stor og lun. Hun minner om Eva fra «Skam». Eller kanskje en hvilken som helst annen skandinavisk 17-åring?

Fakta: «Skam» Norsk TV-drama i fire sesonger produsert av NRK

Premiere i september 2015. Siste episode sendt i juni 2017.

Manus og regi Julie Andem

Serien, der vi følger en håndfull tenåringer på gymnaset i Oslo, ble en stor internasjonal suksess.

Serien er aldri blitt promotert fra NRKs side, men vokste seg stor gjennom jungeltelegrafen og sosiale medier. Den fikk etter hvert mye oppmerksomhet i nyhetsmediene, særlig i de skandinaviske landene.

Serien har vunnet en rekke priser, blant annet for sin originale og innovative form med parallell handling gjennom sosiale medier og TV.

I Danmark oppnådde serien tidlig stor popularitet og ble vist på Danmarks Radio i tillegg til at danskene kunne se serien, som alle andre, via nrk.no sine sider.

Serien konverteres nå til amerikansk.

Teaterpremieren i København fredag er den første noen gang.

– Jeg var superfan av «Skam» lenge før noen hadde tenkt på at dette skulle bli til teater i Danmark, og slet meg gjennom norske undertekster på nettet.

Kristian Ridder-Nielsen

Universell historie

Fredag har verdens første teaterversjonen av «Skam», tidenes seriesuksess på NRK, premiere i København. Ungdomsserien, som utspiller seg på Hartvig Nissens videregående skole i Oslo, ble vist på TV gjennom fire sesonger fra 2015 til juni i år. Via internett vokste serien seg stor, langt utover landets grenser. Særlig fikk serieskaper Julie Andems karakterer store fanskarer i Danmark og Sverige.

Regissør ved Aveny-T, Martin Lyngbo, ble selv tidlig fengslet av serien som konen introduserte ham for.

– Skam er like lite norsk som Hamlet er dansk, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er først og fremst en utrolig god historie, som sier noe universelt om det å vokse opp og å være menneske.

Da han ble oppringt av teatersjefen og spurt om han kunne være interessert i å ha regi på teaterversjonen av «Skam», trengte han ingen betenkningstid.

– Vi var i samtale med blant annet Julie Andem, etter at teatret hadde sikret seg rettighetene. Hun var utelukkende positiv, så det har vært en god dialog.

Det betyr likevel ikke at det er ukomplisert å transformere TV-manus til vellykket teater.

Kristian Ridder-Nielsen

– Skam er en serie som går veldig tett på karakteren, særlig i sesong én. Kameraet er helt på ansiktet, noe som ikke er mulig å gjenskape på teater. Der er det et fysisk rom mellom tilskuer og karakter hvor det som regel foregår en masse ting. Da må vi tenke litt annerledes for ikke å miste Eva oppi i det hele.

– Har det vært viktig for deg å få det til å ligne mest mulig på serien?

– Både ja og nei. Du skal sørge for å ha noe til fansen. De elsker TV-serien og skal kunne kjenne seg igjen. Samtidig skal det stå på egne ben, fordi teater ikke er TV.

«Tager du pis!?»

Inne i teatersalen er scenen mørk og nesten fri for rekvisitter. Evas soverom er iscenesatt med en 1,20 seng, som kan heises opp og ned. Lyssettingen og musikken er dramatisk. Det som skjer på karakterenes mobiltelefoner, kan publikum følge på et lerret over scenen.

Kristian Ridder-Nielsen

– Vi har jobbet mye med at språket skal føles naturlig for en dansk 17-åring, sier Frieda og drar sin norske yndlingsfrase:

– Kødder du med meg?!

Hun ler.

– På dansk blir det gjerne oversatt til «tager du pis på mig», hvilket jo egentlig er riktig. Men for oss som er 17 i dag, blir det unaturlig å si det. Vi sier heller «Seriøst!?» eller «Mener du det!?»

Frieda er den yngste av skuespillerne. Karla Rosendahl Rasmussen som spiller Noora er 25 år og går på Scenekunstskolen i København. Sofie Salee som spiller Chris er også 25 og godt i gang med skuespillerutdannelse i London. Nanna Finding Koppel, den danske utgaven av Vilde, studerer også til skuespiller i København. Mens Asil Al-Sadi, som spiller Sana, er tyve og skoleelev.

400 møtte på audition

– Vi gikk ikke for en spesiell rolle, forklarer Frieda, men etter hvert som jeg gikk videre på audition, forsto jeg at de hadde peilet meg inn mot Eva.

Det er Frieda ekstra fornøyd med.

– Jeg synes det hun går gjennom er så sterkt. Kjærlighetsforholdet til Jonas som til sist blir slutt og baksnakking og utfordringen med å finne sin plass på en ny skole. Hun går fra å være ganske ynkelig til å stå opp for seg selv.

Kristian Ridder-Nielsen

Lyngbo roper inn skuespillerne. De skal terpe på scenen der Eva ringer Jonas for å fortelle ham at hun har bestemt seg for å bytte skole. Hun orker ikke mer baksnakking og «hate».

Sylvester Byder, som spiller Jonas, beveger seg rundt i salen med telefonen foran seg. Bildet som kommer opp på Evas telefon under Facetime-samtalen, kan vi også følge med på.

Studentervogn

Aveny – T har så langt planer om å gjøre to sesonger av serien om til teater. Sesongen om Noora og William kommer til våren.

– Men da skal nok ikke jeg være med, jeg går jo egentlig på skolen, sier Frieda.

– Er det som å gå på videregående i Oslo?

– Ja, faktisk. Min hverdag minner fullstendig om det jeg har sett på «Skam».

– Bortsett fra russetiden?

– Ja, den hypen har vi ikke i København. Men vi kjører også rundt i lastebiler og fester med luer på hodet etter eksamen er slutt. Det heter studentervogner, ikke russebuss.

Frieda mener at «Skam» har bidratt til å minske avstanden mellom skandinavisk ungdom.

Regissøren avbryter:

– Musikken i bakgrunnen er for høy, roper han.

De prøver igjen. Eva forteller Jonas at hun har mottatt et trusselbrev med menstruasjonsblod. Scenen fader ut, og Jonas går over i en fortellerrolle. De andre jentene sitter hele tiden i bakgrunnen på scenen. Nå er det Sanas tur. Lyngbo løper opp på scenen for å instruere. Sana forteller Eva at Chris og Ingrid har hooka, eller «kysset», som de sier på dansk.

– Har jeg ikke fortalt deg det? sier Sana.

–Fint, prøv: Har jeg ikke fortalt deg det, instruerer Lyngbo.

– Før forsto jeg nesten ikke hva nordmenn og svensker sa, men ved å se «Skam» lærte jeg at det ikke er vanskelig hvis man bare konsentrerer seg og hører godt etter. Foreldrene mine ble veldig glade, de har aldri hatt problemer med å forstå norsk, og syntes det er underlig at vår generasjon er så fremmedgjort overfor de andre skandinaviske landene.

Under scenen, ved siden av skuespillerens garderobe, står det en sto pall med Ringnes øl på halvliters bokser.

– Det er rekvisitter, påstår Frieda, alle i «Skam» drikker Ringnes på boks hele tiden. Så da må jo vi også.

– Gleder meg til å se

Håkon Moslet, leder av NRK Ung, er på plass i København fredag kveld for å se premieren sammen med et par av skuespillerne fra den norske serien. Han har ingen idé om hvordan Aveny-T har løst utfordringen det er å gjøre «Skam» til teater.

– Et av premissene for at vi ga Aveny-T rettighetene for teaterversjonen i Danmark, var at de ønsket å jobbe selvstendig med det. Hvis vi skulle blandet oss inn, tror jeg ikke det ville blitt like bra. De må gjøre det på sin måte og få det til å passe inn i en dansk teaterkontekst.

Han forteller at han var i samtaler med teateret, sammen med serieskaper Julie Andem, før jul.

– Teatersjefen, Jon Stephensen, er en lidenskapelig fyr som ikke ga seg, selv om vi i NRK brukte lang tid på å svare ham. Han gjorde et veldig godt inntrykk på oss. De har rettighetene til manus og bruk av logo, utover det er avtalen kunstnerisk frihet.

– Er det andre som er i gang med nye «Skam»-versjoner, utenom amerikansk TV?

– Jeg kan si at det er enorm interesse for å gjøre egne versjoner av «Skam» rundt omkring. Utover det kan jeg ikke si noe nå.

Verken NRK eller Aveny-T har villet opplyse om hvor mye det koster å sikre seg rettighetene til tidenes norske seriesuksess. Teatersjef Stephensen sa til den danske avisen BT tidligere i år, at det uansett ikke var pengene som var den store utfordringen, men å få det til å bli en virkelig god versjon av historien.