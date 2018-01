FESTIVALSJEF: – Jeg har nok kuratorgenet i meg, sier Leif Ove Andsnes. Etter å ha styrt Risør Kammermusikkfestival i 17 år, trives han nå som leder for festivalen i Rosendal. FOTO: Marita Aarekol

Andsnes bringer krigen til Rosendal

I et terrorrammet New York fant Leif Ove Andsnes trøst hos en av de store komponistene. Nå gjør han krigens musikalske potensial til tema for Rosendal Kammermusikkfestival.