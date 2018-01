Hadde det ikke vært for all ølkastingen hadde Sushi x Kobe greid målet sitt om å brenne ned USF.

Det begynner å bli en stund siden bergensrapperne Sushi (Emir Hvidsten Hindic) og Kobe (Kristoffer Uthaug) har hatt konsert på hjemmebane, og det merkes at publikum har savnet dem. Ikke bare var konserten på USF Røkeriet utsolgt, men det er ikke ofte det kastes en BH opp på scenen i løpet av de første fem minuttene.

Duoen svarer de drøyt 1250 publikummerne med en vanvittig energi på scenen, og dette er nok blant de mest intense, rølpete og hemningsløse konsertene på en større konsertscene i Bergen de siste årene. Det er svett, plastglassene med øl kastes jevnt og trutt gjennom salen og på et tidspunkt flyr en paraply gjennom salen. Avslutningsvis arrangerer de metal-glade guttene det de håper er «Bergens største moshpit», altså at publikum braker sammen i en vanvittig og brautende dans.

Robert Nedrejord

Sushi og Kobe er en sterk duo, som er gode på å spille på hverandres sterke sider. Der Sushi som vanlig kaster klærne på overkroppen og virrer rundt på scenen, er Kobe av den noe mer rolige sorten, men fortsatt like stødig i verselinjene.

Duoen har tidligere blitt noe utskjelt for sine seksualiserte og provoserende tekster, men det virker det ikke som om publikum bryr seg så mye om. Da «Tenker Feil» spilles avslutningsvis, som er en av deres grovere, tar publikum virkelig av. Underveis i låten drukner vokalen til rapperne i allsangen fra publikum.

Robert Nedrejord

Den største faren i forkant var at de ikke akkurat har verdens største katalog å spille på, og fjorårets konsert på Rockefeller varte visstnok rundt 40 minutter. Det hadde nok ikke publikum sett på som valuta for pengene. Men de greier overraskende nok å holde det svette rapshowet gående i overkant av en time. Underveis i konserten spiller de også en ny låt, «Lyst», som skiller seg stort fra resten av materialet. Der det eldre materialet deres går lynraskt, er proppfullt av absurde verselinjer og hyllester til seg selv og Japan-referanser, er denne mer pompøs og mektig. Også dette kler dem, og låten er et friskt pust midtveis i konserten. Det ligner noe soloprosjektet til Sushi, Emir.

Sushi og Kobe er sterkest når de spiller sine mest popvennlige låter, som «Tenker Feil» og «Aldri for Mye» samt på de særeste og mest intense bidragene. De harde technotonene helt på tampen av konserten, og intense «Inntrykk» forvandler USF Røkeriet til en skikkelig nattklubb. Men det er en del låter midt imellom som faller litt gjennom. De er også sterkere live enn de er på plate.

Robert Nedrejord

Det uttalte målet til Sushi og Kobe før konserten var å «brenne ned Verftet». Og hadde det ikke vært for all svetten fra publikum og den jevne strømmen av øl som haglet fra øst og vest hadde de nok kanskje nådd målet sitt. For til tross for at de ikke har all verdens låter å velge mellom, og at noen av låtene er litt forglemmelige, er dette nok en av de mest intense konsertopplevelsene i Bergen de siste årene. Sushi og Kobe beviser at de er suverene på scenen.