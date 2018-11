Her er fire fine ting du kan gjøre i helgen.

TEATERKRITIKK: Teateranmeldelse i liveformat

Jo Straube (arkiv)

Hva: BT inviterer til teaterkritikk av «Arv og Miljø» live

Hvor: Den Nationale Scene

Når: Torsdag 18.30

Hvorfor: Hva skjer når du tar en av de mest omdiskuterte bøkene på mange år og gjør den til teater? Blir det et godt teaterstykke? Disse spørsmålene, og flere til, skal tre kritikere diskutere når de møtes til teaterkritikk live på Den Nationale Scene torsdag.

Kulturredaktør Frode Bjerkestrand skal lede samtalen mellom Charlotte Myrbråten (teaterkritiker i BT), Gro Jørstad Nilsen (litteraturkritiker i BT) og Lillian Bikset (teaterkritiker i Dagbladet).

Boken teaterstykket er basert på, «Arv og Miljø» av Vigdis Hjorth, vekket debatt da den kom ut. I boken skriver hun om et bittert arveoppgjør, og om incest. Boken ble lest inn i Hjorths egen familiehistorie, og ikke lenge etter kom søsteren, Helga Hjorth, med det som ble omtalt som en motroman.

Når DNS nå setter opp stykket, er det kun med utgangspunkt i Vigdis Hjorths roman. Skuespiller Kjersti Elvik, som spiller hovedpersonen Bergljot i stykket, sa nylig til BT at «Vi i «Arv og miljø»-ensemblet velger å tro på Bergljot». Hva tenker kritikerne om dette? Det skal bli svært interessant å høre.

Meld deg på her.

Guro H. Bergesen

KONSERT: Sjekk hva som rører seg i garasjen

Back To Beat Records/pressebilde

Hva: Konsert med Romskip og The Hiveminds

Hvor: Statsraaden

Når: Fredag 21.30

Hvorfor: På midten av 60-tallet begynte tenåringer over hele USA å starte band. De øvde ofte hjemme i garasjen, og musikken deres besto av enkle og energiske rockelåter der råskap var viktigere enn finesse. Garage-rocken var født.

Mer enn 50 år og diverse teknologiske revolusjoner seinere, er det fortsatt band som helst vil høres ut som om de har spilt inn musikken sin i en garasje. To av disse er bergensbandene The Hiveminds og Romskip.

Ferske The Hiveminds springer ut av undergrunnsheltene i The Wednesday Knights, og de har akkurat sluppet debutsingelen «No Fun No More/Run Away (From Myself)», som ble omtalt i høyst positive vendinger her i BT. Bandet har minst ett ben solid plassert på 60-tallet, men de er også inspirert av nyere ting, som 80-tallets postpunk. Det viktigste er vel uansett at bandet låter friskt og interessant i 2018.

På Statsraaden kan man også høre Romskip, som lenge har vært live-favoritter rundt om på byens scener. Da Romskip slapp sin første singel, «Ting betyr ingenting», skrev BTs Petter Lønningen at: «Romskip låter som om verden raser sammen, men det føles altfor godt til at man får lyst til å gjøre noe med det».

Statsraaden skulle med andre ord være et fint sted å tilbringe fredagskvelden.

Kjetil K. Ullebø

TEATER: Bob Dylan er på Møhlenpris

Rune Sævig

Hva: Teaterstykket «Dylan – jeg er ikke her»

Hvor: Cornerteateret

Når: Torsdag, fredag, lørdag og søndag 18.30

Hvorfor: Bob Dylan er fremdeles relevant, også for dem som knapt er over konfirmasjonsalder. Skuespillerne i Teater Extra var ikke engang født da legenden selv fylte 60 (han er 77 år i dag), men de spiller ut Dylans kjente tekster på norsk, i en rørende og nydelig koreografert forestilling.

Da BTs anmelder Einar Engelstad så stykket i april i år, var han øredøvende begeistret.

«Det er bare å bøye seg i støvet for prestasjonene til de elleve skuespillerne i alderen 12 til 17 år. Det spilles med over­bevisende innlevelse. Danse­numrene er presise. Scene og kostymeskiftene glir lett og uanstrengt og det bommes aldri på en tekst. Her er alvor og humor i skjønn forening», skrev han.

Og Engelstad skal man jo høre på.

Frode Bjerkestrand

SHOW: Lyrikk og musikk fra Voss

Privat

Hva: Show med Jon Hjørnevik og Dagfinn Iversen

Hvor: Madam Felle

Når: Fredag og lørdag.

Hvorfor: Vossingene Jon Hjørnevik og Dagfinn Iversen våkner til live hver jul. I snart tjue år har de lest dikt, fremført selvlaget musikk og underholdt fra scener i Bergen – ofte på Logen teater. Og publikumsinteressen har vært stabilt økende for hvert år.

– Vi pleier å utnytte juleoppladingen på det groveste. Men vi er også underholdningens skilsmissebarn, siden vi blir kastet rundt på ulike scener, sier Hjørnevik.

Nå er radarparet tilbake på Madam Felle, fredag og lørdag. Det blir mye humor. Litt alvor. Nye dikt. Og gamle dikt.

Hjørnevik er ute med sin syvende diktsamling på Samlaget, «Ikkje alle gjorde motstand under krigen». Og gitarist/vokalist Dagfinn Iversen har laget nye toner.

– Det handler om kriger på alle fronter, private og ute i det offentlige, sier dikteren, som har solgt nærmere 40.000 bøker siden debuten i 2001, «I ein sofa fra Korea».

Frank Johnsen