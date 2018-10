Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen!

FESTIVAL: Tenk globalt, fest lokalt

Hva: Bergen Internasjonale Musikkfestival

Hvor: Bergen Internasjonale Kultursenter

Når: Onsdag 24. til lørdag 27. oktober.

Hvorfor: Det finnes langt mer musikk i verden enn det man får servert på radioen og streamingtjenestenes spillelister. Siden 2009 har Bergen Internasjonale Musikkfestival bidratt til å utvide den musikalske menyen her i byen. Den tiende festivalen feires fire dager til ende, med blant annet ungdomskveld, barnehagekonsert og familiedag.

På plakaten finner man artister fra Midtøsten, Afrika, Sør-Amerika – og Bergen. Det sier noe om vår tid at unge, lokale talenter som L.U:N.A og Action the Man glir naturlig inn på samme program som den malawiske afrosoul-stjernen Faith Mussa og den syriske kultfiguren Omar Souleyman.

Sistnevnte har gått fra å være en lokal bryllupssanger til å herje verden med sin fusjon av arabisk tradisjonsmusikk og house-rytmer, noe som i følge BTs anmelder førte til «danserekord» på Garage for et halvt år siden.

Trioen Fémina fra de argentinske fjellene kan også bli et høydepunkt, med sine myke, melodiske danselåter. Vestland Sound Machine omtales som en blanding av regntunge stemninger og ghanesisk tradisjon. Mange vil dessuten ha opplevd somaliske Ayanna som del av Fargespill, nå dukker hun opp som soloartist med rytmer fra fødelandet og rap-inspirasjon fra regnbyen.

Erik Fossen

KINDEREGG: Talar, foredrag og konsert

Kva: Finale i talekonkurransen «Ta ordet!»

Kvar: Universitetsaulaen i Bergen

Når: Fredag 26. oktober kl. 17.00–19.00.

Kvifor: Førre helg var eg i ein heilt herleg 70-årsdag. Høgdepunktet var det jubilanten sjølv som stod for: ein usedvanleg sterk og rørande tale.

Når eg tenkjer attende på han, vert eg liksom dregen rett inn i stemninga. Det brende seg fast i minnet.

Tonen, takten i stemma, ja heile råma som han sjølv sette. Eg hugsar omtrent alt han sa.

Talekunst er det å kunna ordleggja seg godt. Fredag kan du få høyra og verta inspirert av seks talent som meistrar nettopp dette.

Då er det finale i talekonkurransen «Ta ordet!» som Universitetet i Bergen arrangerer for elevar i vidaregåande skule.

Til saman har det vorte heldt nærare 1000 talar som no er vorte til seks. 30 skular frå seks ulike fylke har konkurrert i tida fram mot finalen i Bergen.

Tema for talane i år er «sanning» og finalistane skal tala kvar for seg før det vert kåra ein vinnar.

Og så kjem artisten Miss Tati for å opptre og skodespelar Eirik del Barco Soleglad held føredrag.

Eit kinderegg der, altså.

Guro Valland

FILM: Bli skremt i Nygårdsparken

Hva: Utendørsvisning av «Goosebumps 2: Haunted Halloween» og «Halloween».

Hvor: Nygårdsparken.

Når: Lørdag 19.00.

Hvorfor: Utendørskino i Bergen i slutten av oktober kan virke som verdens dårligste idé. Men hvis vi skal tro den siste værmeldingen for lørdagskvelden, så er det kanskje en ganske god idé likevel.

I anledning halloween disker Bergen Kino opp med to skrekkfilmer. Én for barn og ungdom, og en litt mer hardbarket for de voksne senere på kvelden. Sistnevnte er oppfølgeren til skrekk-klassikeren «Halloween» (1978).

John Carpenters «Halloween» er en av de virkelig ikoniske skrekkfilmene fra syttitallet. Tiåret da sjangeren på mange måter ble stueren, og endel av den kulturelle hovedstrømmen. Man trenger vel egentlig bare ta en kjapp lytt på Carpenters selvlagde soundtrack, for at man skal kjenne at det grøsser litt nedover ryggen.

Årets «Halloween» vil neppe få samme ikoniske status. Men etter de foreløpige reaksjonene å dømme, er filmen absolutt verdt å se. Visningen ute i mørket i Nygårdsparken er antagelig ikke noe for sarte sjeler. Men den skulle være perfekt for alle som elsker å bli skremt.

Kjetil K. Ullebø

BOK: Høstens rikeste roadtrip

Hva: Romanen «Menn i min situasjon» av Per Petterson.

Hvor: Ditt nærmeste bibliotek/bokhandel.

Når: Når som helst.

Hvorfor: Det er lov å ikke gå ut, spesielt på denne tiden av året. Og skal man være asosial, er en kveld i selskap med denne boken et godt valg.

Romanen er en mesterlig og svært språksanselig fortelling om en fyr som ikke finner seg selv. Pettersons skildring av forfatteren Arvid Jansens viderverdigheter er så empatisk og vakker, at det er lov å grine en skvett.

Livet som nyskilt kan være overveldende, og Petterson beskriver Jansens rådvillhet og desperasjon nådeløst nærgående, men også empatisk og humoristisk. Sårest er måten fyren forsøker å skape seg et forhold til sine egne døtre, på avstand og i bilen, på formålsløse turer på indre østland et sted.

Men mest av alt er romanen en språklig hjemme alene-fest, med setninger som gir deg en mild rus herfra til nyttår, minst.

Frode Bjerkestrand

FESTIVAL: Ei helg med folk

Kva: Osafestivalen 2018.

Kvar: Strengjarhaugen 6, Vossevangen.

Når: Fredag 26. oktober kl. 12.00 til sundag 28. oktober kl. 18.00.

Kvifor: Sigbjørn Bernhoft Osa frå Ulvik i Hardanger var ikkje berre spelemann. Han var den spelemannen. Ein av dei mest kjende folkemusikarane me har hatt.

Ikkje berre her heime gjorde han seg kjend. Osa drog strengar mellom folkemusikken i Noreg og kunstmusikken i Europa.

I staden for å stå på kvar si tuve, ville han skapa eit akademi for å dela. Fiolinisten Ole Bull hadde prøvd på det same i 1863, men mangla midlar.

Meir enn hundre år seinare tok Osa fatt i fela att og skipa Ole Bull Akademiet.

Sidan har tusenvis av studentar vore innom for å læra seg folkemusikk og folkedans. Og det finst til og med ein eigen felemakarverkstad på staden.

Denne helga vert det folkefestival for alle oss andre. For 28. gong skipar akademiet Osafestivalen på Vossevangen.

Programmet er omfattande og startar allereie fredag føremiddag.

Studentar frå Ole Bull Akademiet og Norges Musikkhøgskole held lunsjkonsert, fiolinisten Arve Tellefsen kjem til bygda med pianisten Sveinung Bjelland, meisterspelemannen Knut Hamre held konsert i Osa-heimen Sævelid, og det vert tingingsverk med felespelar og komponist Bjørn Kåre Odde. For å nemna noko.

I tillegg vert det skipa Vestlandskappleik på Voss same helga.

Guro Valland